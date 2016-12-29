29.12.2016 13:45:14

Yeni yıla girerken başlatılan 'ağaç kesme fidan dik' kampanyası sürüyor

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, yeni yıla girerken 'ağaç dikme fidan dik' kampanyası yaparak ağaç kesilmesinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

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Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, yeni yıla girerken "ağaç dikme fidan dik" kampanyası yaparak ağaç kesilmesinin önüne geçmeyi amaçlıyor.Eskişehir Hamamyolu'nda 5 bin adet fidan dağıtımına başlayan Eskişehir Orman bölge Müdürlüğü yetkilileri, su çalışmaların devam edileceğini belirtti. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da fidan dağıtımı yaptıklarını belirtti. Eskişehir'de kaçak yollarla ağaç kesilmesini önlemek için toplam 30 bin fidan dağıtılacağının bilgisine veren Ateş, "Her yıl olduğu gibi yılbaşına girerken "ağaç kesme fidan dik" kampanyası çerçevesinde ülkemizdeki bazı insanların yılbaşına girerken çam ağacı süsleme alışkanlığı bizde de gelişmiş durumda. Ancak bunların kaçak yollarla kesip ormanlarımız tahrip olmasın diye biz halkımıza ücretsiz bu fidanları dağıtıyoruz. İlkini bölge müdürlüğümüz önünde 2 gün önce yapmıştık. Bugün burada 5 bin fidan dağıtıyoruz ve Cumartesi günü de bir alışveriş merkezinde yine 5 bin fidan dağıtarak halkımızın bu ihtiyacını karşılamış olacağız. Bu fidanların yılbaşında kutlandıktan sonra baharla birlikte kar kalktıktan sonra vatandaşlarımızın kendi bahçelerine, uygun gördükleri mezarlık ve benzeri yerlere dikmelerini istiyoruz. Ayrıca dikemeyecek olanlar varsa bizim sağladığımız ağaçlandırma sahalarında bu fidanları tekrar birlikte toprakta buluşturmayı hedefliyoruz. Böylece ülkemizin yeşillenmesine katkı sağlamak istiyoruz. Bütün Eskişehir halkının yeni yılını kutluyoruz. 2017 yılının ülkemize, şehrimize ve tüm insanlarımıza sağlık huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.