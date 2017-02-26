26.02.2017 21:31:42

'Yeni Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi Programı'

Tunceli Valisi Kaymak:- 'Bazen parti bağnazlığıyla bakarak, 'Bizim parti bu anayasa değişikliğine 'Hayır' diyor, ben de 'Hayır' diyeyim', 'Bizim parti bu değişikliğe 'Evet' diyor, 'Evet' diyeyim' şeklinde ön yargılarla yaklaşmayalım. Lütfen bu değişikliğin içeriğini inceleyelim. Bu işi bilenlere soralım'- AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk:- 'FETÖ, küresel güçlerin ajanı bir örgü

Tunceli'de "Yeni Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi Programı" düzenlendi.

Vali Osman Kaymak, Birlik Vakfı Tunceli Şubesince Kültür ve Turizm Müdürlüğünün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, yeni anayasa maddelerinin vatandaşlar tarafından iyi incelenmesi gerektiğini söyledi.

İnsanların özgür iradesi ile sandığa gitmeleri gerektiğini belirten Kaymak, şunları dile getirdi:

"Bazen parti bağnazlığıyla bakarak, 'Bizim parti bu anayasa değişikliğine 'Hayır' diyor, ben de 'Hayır' diyeyim', 'Bizim parti bu değişikliğe 'Evet' diyor, 'Evet' diyeyim' şeklinde ön yargılarla yaklaşmayalım. Lütfen bu değişikliğin içerisini lütfen inceleyelim. Bu işi bilenlere soralım. Şu an benim Türkiye'de gördüğüm insanlar ön fikirlerle, birilerinin doldurmasıyla tutum alıyorlar. O anlamda değişikliği çok iyi incelersek Türkiye için, ülkemiz için çok yararlı olacağını, Türkiye'nin önünü açacağını göreceğiz."

Tunceli halkının Türkmen Alevisi olduğunu, örgüt baskısıyla "Kürt" denilmeye çalışıldığını anlatan Kaymak, "Bunu Kürtleri aşağılama niyetiyle söylemedim. Kürtler de bizim kardeşimiz, başımızın üzerinde yerleri var. Bir Kürt'e 'Sen Türksün.' demek zulümdür. Bir Türk'e de 'Sen Kürtsün.' demek de zulümdür. Aslında belki geçmişte bu yapılmıştır. Şu anda benim Tunceli'de görebildiğim kadarıyla PKK, Türklere 'Sen Kürtsün.' diyerek bir zulüm yapıyor. Bunu da kendi silahına güvenerek yapıyor." şeklinde konuştu.

Kaymak, mücadelelerinin süreceğini, Tunceli'de herkesin kendisini hissettiği gibi ifade edebileceğini belirterek, kimseye baskı kurulamayacağını anlattı.

Türk askerinin şu an bile karların üzerinde mücadelesine devam ettiğine dikkati çeken Kaymak, "Tek amacımız halkımızın huzurlu olması. Tunceli, tamamen bir Türkmen memleketi, ülkemizin önemli bir şehridir." dedi.

- AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk de partisinin Türkiye'nin birlik ve beraberliği, gelişmesi, kalkınması ve refahı için çalıştığını söyledi.

Bu yüzyılda Rusya, Çin ve Avrupa Birliği'nin sorunlar yaşayacağına işaret eden Külünk, "Önümüzdeki yüzyılda da dünya, Avrupa Birliği ve Rusya'nın parçalanmışlığını ve çökmüşlüğünü, Çin'in kendi içinde ciddi kırılmalar yaşayarak, birçok kırılmaların sonucunu görebileceğini konuşurken, dünyanın en önemli stratejistleri, önümüzdeki yüzyılda bütün bu denklemin içerisinde Türkiye'nin bir merkez güç olarak dünyanın en güçlü yükselen ülkesi olacağını ifade ediyor. Tarih yeniden yapılıyor, bu tarih yapılırken bu topraklarda biz güçlü bir şekilde var olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin milli bağımsızlık projelerini hayata geçirme noktasında geciktirildiğini, ülkenin 50-60 yıl kayıp yaşadığını ifade eden Külünk, şunları kaydetti:

"Peki o 50- 60 yıla ne sığdı? Ben söyleyeyim size. 65 hükümet sığdı. Ortalama her 1,5 yıla bir hükümet. Ne sığdı? Ortalama 4 darbe sığdı. 15 Temmuz, bir işgal girişimidir. 15 Temmuz, hepimizin bağımsız olmasından onur duyduğumuz devletimizin işgal edilerek, çökertilip, teslim alınıp sömürgeleştirme kalkışmasıdır. FETÖ küresel güçlerin ajanı bir örgüttür. FETÖ asla ve asla Horasan erlerinden, Ehlibeyt çizgisinden, Kerbela'dan, Hazreti Ali'den, Hazreti Fatıma-tüz-Zehra anamızdan, Ehlibeyt sevgisinden beslenmez. FETÖ Atlantik ötesinin, FETÖ okyanusun ortasındaki ülkelerin istihbarat örgütlerinin kontrolünde, bu milletin Türk devletini çökertmek üzere bu toprakların bağrına saplanmış bir hançerdir.

Bu örgütün 15 Temmuz akşamı kalkışması da bir darbe değildir. Bu örgütün 15 Temmuz gecesi kalkışması bir işgal girişimidir."

Külünk, FETÖ'nün doğrudan amacının yeni Türkiye olduğuna dikkati çekerek , "Bu örgüt, şimdi 15 Temmuz'da referandumda 'Hayır' çıkması için niçin uğraşıyor, biliyor musunuz?" diye sordu.

Külünk, sözlerini şöyle tamamladı:

"AK Parti'yi çökertmek, Türkiye'yi siyasal anlamda istikrarsızlaştırmak, Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'yi Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne tutsak etmek, istikrarsızlık üzerinden Türkiye'yi yönetilemez hale getirmek. 16 Nisan'daki 'Hayır' kampanyasının akıl merkezi Türkiye'de değildir. Akıl merkezi 15 Temmuz'u kim dayattıysa aynı yer. Bu işgalci örgüt üzerinden 'Hayır'ı örgütleyerek Türkiye'yi de stabil hale getirmek istiyor."

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Vali Kaymak, Külünk'e Hazreti Ali'nin kılıcı Zülfikar'ın replikasını hediye etti.