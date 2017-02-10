10.02.2017 13:12:56

Yeni trend evde fizik tedavi

Uzman Fizyoterapist Gökhan Aygül, evde fizik tedavinin önemi günümüz şartlarında oldukça önemli yer tuttuğunu söyledi. Uzman Fizyoterapist Gökhan Aygül, 'Her ne kadar az kullanılan bir yöntem olsa da büyük şehirlerde profesyonel fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları evlerde uygulanmaktadır. Evde fizik tedavinin en önemli özelliği hastanede ve özel merkezlerde aldığınız haftada 1 yada 2 günlük terapinin yetersizliğini gidermek. Hastaya daha iyi bir tedavi olanağı sağlamak Yani daha çok teda

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Uzman Fizyoterapist Gökhan Aygül, evde fizik tedavinin önemi günümüz şartlarında oldukça önemli yer tuttuğunu söyledi. Uzman Fizyoterapist Gökhan Aygül, "Her ne kadar az kullanılan bir yöntem olsa da büyük şehirlerde profesyonel fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları evlerde uygulanmaktadır. Evde fizik tedavinin en önemli özelliği hastanede ve özel merkezlerde aldığınız haftada 1 yada 2 günlük terapinin yetersizliğini gidermek. Hastaya daha iyi bir tedavi olanağı sağlamak Yani daha çok tedavi daha etkili bir sonuç" diye konuştu.Felç (İnme), geçici iskemik atak, beyin kanamaları Menenjit, Ensefalitis, Çocuk felci ve omurilik hattında yer alan apseler Travmatik Beyin Hasarı Beyin ve omurilik tümorleri, nöropatiler, kas distrofileri Omurilik (Spinal Kord)Yaralanmaları Parkinson, MS, ALS, Huntington Kore ve Alzheimer hastalığı gibi durumlarda evde nörolojik rehabilitasyon uygulanabildiğini anlatan Uzman Fizyoterapist Gökhan Aygül, "Manual terapi ve Mobilizasyon Ön çapraz bağ,yan bağ, menisküs hasarı Kas ve yumuşak doku yırtıkları Diz ve Kalça Protezi Rehabilitasyonu Omuz ve Çevresi Eklemlerinin Hastalıklarının Tedavisi Spor Sakatlanmaları Sonucu Oluşan Hareket Kısıtlılığı ve Ağrıların Tedavisi, Bel - Boyun Kireçlenmeleri,Bel -Boyun Fıtığı Kas Spazmı ve Sırt Ağrıları (Fibromiyalji), Operasyon Sonrası Gelişen Fonksiyon Bozukluklarının Tedavisi Postür Bozukluğu veya Omurga Eğriliklerinin(Skolyoz) Tedavisi Dirsek, Bilek, El Eklemleri ve Yumuşak Doku Rahatsızlıkları, Ankilozan Spondilit gibi durumlarda evde ortopedik rehabilitasyon uygunlanabilmekte. Ayrıca da Pediatrik Rehabilitasyon Solunum ve Yutma Terapisi Geriatrik Rehabilitasyon Evde uygulanmaktadır" diye konuştu.Uzman Fizyoterapist Gökhan Aygül, evde fizik tedavinin nedenleri ve faydalarını ise şöyle açıkladı; "Hasta tedaviye başlamak için günlerce, aylarca sıra beklemek zorunda kalmaz ve böylece zamana bağlı oluşabilecek ilave problemler, oluşmadan önlenir. Kliniğe ya da hastaneye gitmek gibi bir problemleri olmaz. Hasta evinde, rahat ettiği, kendini güvende hissettiği yerde tedavi görmüş olur. Fizyoterapist hastasıyla birebir ilgileneceğinden, tedavi verimi en yüksek seviyede olur. Felç geçirmiş hastaların hastaneye getirilmesi çok zor hatta olanaksız olacağından evde temiz yatağında sağlıklı bir tedavi alır. Protez ameliyatı geçirmiş hastaların hareket kısıtlılığı olacağından ayrıca da üzerine basmaması gerektiğinden yatağında alınması daha uygun olacaktır. Tedaviye getirilen hastanın yanında refakatçi bulundurma bir taşıma ekibinin bulunması sedye kullanması gerekmektedir evde ise böyle bir zorunluluk olmamaktadır. Bazı hastaları tedaviye getirmek için ambulans gerekli olmakta böylesi durumda ambulans her zaman istenilen saat de gelemeyebiliyor .Hastaya uygun saatte ve uygun şartlarda ambulans ayarlamak bazen sorun olabiliyor evde tedavi de bunlarla ayrıca uğraşmaya gerek kalmamakta. Yatan hastalar da refaketçi kalması için yeterli ve uygun şartlar sağlanmamış olabiliyor bu durumda refaketçinin kalacak yeri kendi ihtiyaçlarını karşılayacak ortamı bulunmayabiliyor bu durumda hem hasta yakını hem de hasta zorluk çekiyor. Hastanelerden bulaşabilecek olası enfeksiyon riski olmayacaktır. Psikolojik olarak da hastaların bir hastane ortamından uzaklaştırarak kendi doğal ortamında tedavi etmek iyileşmeyi olumlu bir şekilde etkileyerek tedavi süresini kısaltıyor."