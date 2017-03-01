01.03.2017 15:05:02

Yeni TOKİ konutları için temel açma çalışmaları başladı

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ilçede yapılacak olan 216 adet TOKİ konutu için üstlenici firma tarafından şantiyesi kurularak temel açma çalışmalarının başladığını söyledi.

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Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ilçede yapılacak olan 216 adet TOKİ konutu için üstlenici firma tarafından şantiyesi kurularak temel açma çalışmalarının başladığını söyledi.Başkan Şinasi Gülcüoğlu, "Bünyan'ımıza yapılacak yeni TOKİ konutları için belediye olarak yer teslimini daha önce gerçekleştirmiştik. Süreçle ilgili talep toplama ve başvuruları almıştık. TOKİ konutları için üstlenici firma tarafından temel açma çalışmaları başladı. İnşallah hemen ardından da toplu konut yapımına başlanacak. İlçemiz adına sevindirici bir haber. Rabbim İnşallah daha güzel haberler vermeyi nasip etsin. Hemşehrilerimizin gözü aydın" dedi.Konutların yatay zeminde tasarlandığını belirten Başkan Şinasi Gülcüoğlu, "Yapılacak yeni konutlar yükseklikleri zemin+4 olan konutların 96'sı 2+1 ve 120'ı ise 3+1 planında inşa edilecek. Bünyan'da yapılacak yeni konutlar için yatay mimaride tasarlanan projede, modern mimari anlayış hâkim kılınarak Kayseri İline ait mimari cephe elemanları, köşe süslemeleri, kat silmesi, pencere söveleri ve zemin kat seviyesine kadar taş kaplama gibi özellikler modernize edilerek uygulandı" diye konuştu.