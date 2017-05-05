06.05.2017 10:38:58

Yeni nesil sefer tası işte yemeyi kolaylaştıracak.

Amerikalı bir girişim şirketi iş yerine yemek götürmeyi kolaylaştıran yeni nesil sefer tası tasarladı. Yıkanması ve taşınması kolay sefer tası, şık tasarımıyla sefer tası taşıma furyasını tekrar canlandırmayı hedefliyor.

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Amerikalı bir girişim şirketi iş yerine yemek götürmeyi kolaylaştıran yeni nesil sefer tası tasarladı. Yıkanması ve taşınması kolay sefer tası, şık tasarımıyla sefer tası taşıma furyasını tekrar canlandırmayı hedefliyor.İş yerine daha güvenli ve taze yemek taşıyabilmek için Amerikalı bir girişim şirketi tarafından tasarlanan yeni nesil sefer tası, iş yerine ev yemeği tüketimini kolaylaştıracak. Şık ve ergonomik tasarımı sayesinde sırt çantasında dahi taşınabilen sefer tası 3 bölümden oluşuyor. Sızdırmaz ve ısı yalıtıcı maddeyle kaplı tas, sulu yemekleri dahi uzun süre muhafaza edebiliyor.Sefer tası, kutusu içinde çatal, bıçak ve kaşıklarda kolayca taşınabiliyor. Yeni nesil sefer tası ortalama 100 dolarlık fiyatıyla, Haziran'da satışa sunulmaya başlanacak.