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'Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi' sona erdi
11.05.2017 10:22:43

'Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi' sona erdi

Basın İlan Kurumu ile İŞKUR arasında yapılan protokol gereği düzenlenen 'Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi'nin Samsun ayağı sona erdi.

Basın İlan Kurumu ile İŞKUR arasında yapılan protokol gereği düzenlenen "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi"nin Samsun ayağı sona erdi.

Eğitimle ilgili açıklama yapan Basın İlan Kurumu Samsun Şube Müdürü Mustafa Bayraktar, "Tüm dünyayı etkisi altına alan dijital teknolojiler, hayatın her alanına etki ettiği gibi yazılı, görsel ve işitsel medyayı da aynı hızda dönüşüme zorunlu kılmaktadır. Dünyada bilgi teknolojilerinde yaşanan değişim ve dönüşümün gerekliliği konusunda, nitelikli insan kaynağını oluşturmak, yeni nesil gazeteci yetiştirmek amacıyla bu programı başlattık" dedi.

Basın sektöründe yaşanan değişime dikkat çeken Bayraktar, "Sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimler vermeyi amaçlayan Gazetecilik Eğitim Programımız medya sektöründe çalışan ya da çalışmak isteyen kişilerin analitik düşünme, sorun çözme, etkili iletişim kurabilme, haber yazım teknikleri, tasarım ile fotoğraf çekimi bilgi ve becerilerine sahip olmasını hedeflemekle birlikte bu programımızın yazılı basının internet yayıncılığına entegrasyonunun sağlanmasına da katkısının olduğunu düşünüyorum" diye konuştu

Basın İlan Kurumu Gazetecilik Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayanlara sertifika verileceğini ifade eden Bayraktar, "Gazetelerde staj ve işbaşında eğitim imkânı verilerek istihdam sağlanacak ve bu şekilde eğitimin bitiminde kursiyerler edindikleri mesleki bilgilerini işbaşında çalışarak geliştirme fırsatı elde edeceklerdir. Ayrıca yerel ve ulusal basın da bu imkânlar çerçevesinde kalifiye insan kaynağıyla çalışma imkânı bulacaktır. Yoğun ve etkili geçen programın sonunda katılımcıların; haber toplama ve yazma becerisine sahip, haber etiği ve haber hukukunu kavramış, çeşitli alan habercilikleri konusunda farkındalığı olan, görsel anlatım ve tasarım becerileri edinmiş, fotoğraf makinesi kullanımına hâkim, bilgi teknolojilerinde yaşanan küresel değişim ve dönüşümünün farkına varmış kalifiye personelin yetişmesi sürekli değişime uygun donanımda nitelikli insan kaynağının oluşması hedefimize ulaştığımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.
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