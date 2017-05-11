11.05.2017 10:22:48

Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi Ankara'da başlıyor

Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi ve İstihdam Programı Açılış Töreni, 10 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleştirildi.

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Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi ve İstihdam Programı Açılış Töreni, 10 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleştirildi.Törene, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, KOSGEB Başkan Yardımcısı Süleyman İslamoğlu, İŞKUR Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Aslan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulrezak Altun, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ve davetliler katıldı.Törende konuşan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, birçok sektörde olduğu gibi medya sektöründe de istihdamın önemli bir sorun olduğunu söyledi. Kurum olarak sorumluluk alanlarına giren yazılı basın kuruluşlarıyla her zaman yakın işbirliği içerisinde olduklarını vurgulayan Karaca, gazetelerin ihtiyaç duyduğu elemanlara nitelik kazandırmak ve onlara istihdam sağlayabilmek için "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı"nı başlattıklarını bildirdi.Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık da yaptığı konuşmada, "İmzalanan işbirliği protokolü kapsamında verilecek eğitimler ile medyada bilgi teknolojilerinde yaşanan değişime uygun donanımda yeni nesil gazeteci yetiştirmek ve basınımızın gelişmiş insan gücü kaynağına ve gelişime katkı sunmak amaçlanıyor" dedi.Basın İlan Kurumu, İŞKUR, KOSGEB ve Ankara Kalkınma Ajansı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yürütülen "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi ve İstihdam Programı" ile medyada bilgi teknolojilerinde yaşanan değişime uygun donanımda yeni nesil gazeteci yetiştirilmesi hedefleniyor.