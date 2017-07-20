20.07.2017 14:50:13

Yeni model yatırımları otomobil ihracatını uçurdu

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Sabuncu, 'Yılın ilk yarısında otomotiv dış satımındaki artış, temel olarak binek otomobiller mal grubundaki ihracat artışına dayanıyor. Binek otomobillerdeki ihracat artışı yüzde 71'e ulaşmış durumda' dedi.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, yılın ilk yarısında binek otomobil ihracatındaki artışın yüzde 71'e ulaştığını belirterek, "Toyota, Oyak Renault, Tofaş, Hyundai Assan ve Honda son dönemde yeni binek otomobil modellerine önemli yatırımlar yaptılar. Bunun sonuçlarını da bugün görebiliyoruz" dedi.

Sabuncu, ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı sürecine göre ihracatını yüzde 22,4 artışla 14 milyar 359 milyon 485 bin dolara yükselten otomotiv endüstrisine en büyük katkının binek otomobil ihracatından geldiğini belirtti.

Binek otomobildeki ihracat artışının, sektörel ortalamanın çok üzerinde olduğuna dikkati çeken Sabuncu, "Yılın ilk yarısında otomotiv dış satımındaki artış, temel olarak binek otomobiller mal grubundaki ihracat artışına dayanıyor. Diğer ana ihracat kalemlerine bakıldığında hemen hemen geçen yıl ile aynı rakamları görmekteyiz. Ancak binek otomobillerdeki ihracat artışı yüzde 71'e ulaşmış durumda. Bu, aslında beklenen bir artıştır" diye konuştu.

"Yatırımların sonuçlarını bugün görebiliyoruz"

Sabuncu, ana sanayi üreticilerinin yeni model yatırımları sonrasında ihracatta artışlar yaşanacağını beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Toyota, Oyak Renault, Tofaş, Hyundai Assan ve Honda son dönemde yeni binek otomobil modellerine önemli yatırımlar yaptılar. Bunun sonuçlarını da bugün görebiliyoruz. Son dönemde yapılan bu önemli yatırımlar ile ülkemizin motorlu araç üretim kapasitesi 2 milyon adet sınırına dayandı. Motorlu araçlar üretimimiz 1,5 milyon adede, ihracatımız 1,1 milyon adede yükseldi. Bu rakamların bu yıl daha da yukarı çıkmasını bekliyoruz."

Orhan Sabuncu, Avrupa Birliği (AB) binek otomobil pazarındaki büyümenin yılın ilk yarısında yüzde 5'i bulması ile başta ABD olmak üzere Amerika kıtası ülkelerine binek otomobil ihracatının artmasının da bu başarıya katkı sağlayan olumlu gelişmeler olduğunu belirtti.