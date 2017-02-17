17.02.2017 11:49:13

Yeni Milasspor, Ortakent'i konuk ediyor

Muğla Süper Amatör Küme Ligi'nde 31 puanla lig liderliği koltuğunda oturan ligin namağlup takımı Yeni Milasspor şampiyonluk yolunda engelleri tek tek aşıyor.

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Muğla Süper Amatör Küme Ligi'nde 31 puanla lig liderliği koltuğunda oturan ligin namağlup takımı Yeni Milasspor şampiyonluk yolunda engelleri tek tek aşıyor.Ligde oynadığı 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik alan Yeni Milasspor 19 Şubat Pazar günü ligin ilk yarısında Bodrum'da oynadığı ve golsüz berabere kaldığı lig üçüncüsü Ortakent Yahşispor'u bu kez Milas Stadyumu'nda ağırlıyor.Teknik Sorumluluğunu Cenk Atasoy'un yaptığı Yeni Milasspor zirve şampiyonluk yarışında rakiplerini tek tek yenerek emin adımlarla şampiyonluğa doğru ilerliyor.2000'li yıllarda düştüğü Süper Amatör Küme Ligi'nde hiç şampiyonluk sevincini yaşayamayan Yeni Milasspor beklediği ve özlediği şampiyonluğa kavuşmak için mücadelesini sürdürüyor.Taraftarlar tribünde olacakSevdamsın Yeni Milasspor Taraftarlar Derneği Başkanı Nihat Abbak tarafından yapılan açıklamada ise "şampiyonluk yolunda mücadelesini başarıyla sürdüren Yeni Milasspor'a Ortakent maçında tribünleri yine doldurarak destek vereceğiz" dedi.