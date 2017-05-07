07.05.2017 13:47:37

Yeni Malatyasporlu taraftarlar oyunculara moral verdi

Evkur Yeni Malatyaspor'da geçen haftaki 5-0'lık farklı yenilginin ardından takımın Malatya'ya dönüşünde havaalanında futbolcular ile taraftar arasında yaşanan gerginlik, sona erdi. Taraftarlar tesislere giderek, oyunculara moral verdi.

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Evkur Yeni Malatyaspor'da geçen haftaki 5-0'lık farklı yenilginin ardından takımın Malatya'ya dönüşünde havaalanında futbolcular ile taraftar arasında yaşanan gerginlik, sona erdi. Taraftarlar tesislere giderek, oyunculara moral verdi.Nurettin Soykan Tesisleri önünde toplanan bir grup taraftar, Adana Demirspor maçı öncesi futbolculara moral verdi.Taraftar ile futbolcular arasında takımın Malatya'ya dönüşünde havaalanında meydana gelen olaylara bağlı olarak yaşanan gerginlik tatlıya bağlandı.'Bizler inandık, sizde inanın bizim için bu maçı alın' tezahüratında bulunan taraftarlar, teknik heyet ve futbolculara her zaman yanlarında oldukları mesajını verdi.Futbolculara, Adana Demirspor maçı öncesi moral veren taraftarlar, tezahüratlarını antrenman sahasında da sürdürdü.