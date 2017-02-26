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Yeni Malatyaspor, Şanlıurfa maçını da İstanbul'da oynayacak
26.02.2017 13:41:09

Yeni Malatyaspor, Şanlıurfa maçını da İstanbul'da oynayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından maçlarını oynadığı İnönü Stadı'na 'zemini futbol oynaya elverişsiz' raporu verilen Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında ev sahibi olduğu Şanlıurfaspor müsabakasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından maçlarını oynadığı İnönü Stadı'na 'zemini futbol oynaya elverişsiz' raporu verilen Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında ev sahibi olduğu Şanlıurfaspor müsabakasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacak.

Bu sezon ev sahibi olduğu 20. haftadaki Denizlispor ve 22. haftadaki Altınordu karşılaşmalarını İstanbul Vodafone Arena Stadı'nda oynayan sarı-kırmızılılar, yeni yapılan stadının henüz tamamlanamaması, maçlarını oynadığı İnönü Stadı'nın zemininin bakıma alınması gibi nedenlerden dolayı Şanlıurfaspor ile 24. haftada oynayacağı maçı da İstanbul'da oynama kararı aldı.

"26. haftadaki Elazığspor maçını evimizde oynamak istiyoruz"

Konuyla ilgili basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Maçlarımızı Malatya'da oynamak isteriz ancak buna engel durumlar söz konusu. Yeni stadımız yetişmese bile, eski stadımızın zemin bakımı tamamlandıktan sonra 26. haftada ki Elazığspor maçını evimizde oynamak istiyoruz" dedi.

"Şanlıurfaspor maçını da İstanbul'da oynama kararı aldık"

Gevrek, Şanlıurfaspor maçını İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynamak için anlaştıklarını kaydederek, "Biliyorsunuz sahamız bu sene zemini dolayısıyla bize zorluk çıkarıyordu. Federasyon da yaptığı inceleme neticesinde sahamızın acilen bakıma alınması gerektiğini iletti bizlere. Tabi şampiyonluk yolunda kritik maçlara çıktığımız şu süreçte biz de İstanbul'u tercih ettik. Sağ olsunlar İstanbul'da yaşayan Malatyalılar bizi yalnız bırakmadılar. Ligin 24.haftasında kendi sahamızda oynayacağımız Şanlıurfaspor maçını da İstanbul'da oynama kararı aldık. Şanlıurfa maçını İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynamak için Başakşehir Kulübü ile anlaşmaya vardık" diye konuştu.
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