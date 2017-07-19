19.07.2017 15:27:00

Yeni kriz kapıda! Almanya Türkiye'ye nota verdi

Almanya Dışişleri Sözcüsü, Türkiye Büyükelçisi'nin Büyükada tutuklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı.

Almanya, Büyükada'da gözaltına alınan Alman vatandaşı Peter Steudtner'in tutuklanması üzerine Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, nota verdi. Alman Spiegel Online haber sitesi, olayı "Gabriel Türk büyükelçiyi çağırdı" başlığıyla duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Schaefer, Türk Büyükelçi'ye çok açık bir dille tutuklanan insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in zaman kaybetmeden serbest bırakılmasını istediklerini açıkladı.

Dışişleri sözcüsü Schaefer, Peter Steudtner'in terör örgütüyle bağlantısı olduğu suçlamasının tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. Başbakan Angela Merkel'in sözcüsü Seibert de Peter Steudtner'in tutuklanmasını kınadıklarıını ve derhal serbest bırakılmasını istediklerini vurguladı.