05.05.2017 15:39:46

Yeni konsept, kasap ve şarküteri bir arada

Vatandaşlara daha iyi hizmet vermek isteyen yatırımcılar, her geçen gün farklı konseptler ile müşterilerin karşısına çıkıyor.

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Vatandaşlara daha iyi hizmet vermek isteyen yatırımcılar, her geçen gün farklı konseptler ile müşterilerin karşısına çıkıyor.Bir çok sektör, alanlarında kendilerini yenilerken şarküteri, kasap ve marketçilik sektöründe bu değişimden nasibini alıyor. Geçmişte şarküteri ve kasap ürünleri süpermarketler haricinde aynı iş yerinde bulunamazken, yatırımcılar artık iki sektöründe yer aldığı iş yerleri açmayı tercih ediyor. Bu konsepte uygun işyeri ise İzmit'te ilk kez kapılarını açtı. Yeşilova Turan Güneş Caddesi üzerinde kasap ve şarküteri ürünlerinin aynı mekanda yer aldığı işyeri dualarla hizmete açıldı. Bereket Marketlerinin hizmete açtığı 'Bereket Çeşni' kasap ve şarküteri ürünlerini müşterilerine sunuyor. Yeni kosepti ilk kez İzmit'e getiren işletmeciler, şimdiden ilgi gördüğünü ifade ettiler. Vatandaşlardan aldıkları talep ile böyle bir mekan açtıklarını ifade eden işyeri yetkilileri, hem müşterinin daha rahat, kolay alışveriş yapabildiğini, hem de istihdam anlamında önemli katkılar sağladıklarını söyledi.