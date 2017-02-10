10.02.2017 19:02:33

Yeni kimlikler memurun mesaisini değiştirdi

İçişleri Bakanlığı, yeni kimlik başvuruları için ülke genelinde yaşanan yoğunluk nedeniyle nüfus müdürlüklerinde mesai saatlerini yeniden düzenledi.

İlçe nüfus müdürlüklerindeki yoğunluk azalıncaya kadar mesai saatleri hafta içinde saat 19.00'a kadar uzatıldı. Cumartesi ve pazar günleri de 09.00-17.00 saatleri arasında başvurular alınmaya devam edecek.

2 MİLYON BAŞVURU

İçişleri Bakanlığı, yeni kimlik başvurularının ülke genelinde 2 Ocak 2017 itibarıyla başladığını, bugüne kadar 2 milyon başvuru alındığını, 750 bin kimlik kartının basıldığını açıkladı. Son dönemde, “Alo 199” hattından randevu almadan nüfus müdürlüklerine gidilmesinin yoğunluklara ve beklemelere neden olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, “Gerek mevcut nüfus cüzdanlarıyla gerekse yeni kimlikler alınıncaya kadar verilen geçici belgelerle resmi işlemler yapılailecek” denildi.

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