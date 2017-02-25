26.02.2017 10:58:23

'Yeni Ford Kuga, SUV segmentinde öncü modelimiz'

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yücetürk:- 'Yeni Ford Kuga'yı, SUV segmentinde öncü modelimiz olarak konumluyoruz'- 'Sunduğumuz zengin donanım seçenekleriyle Kuga müşterilerinin farklı beklentilerini karşılarken segmentte donanım ve teknoloji çıtasını yükseltiyoruz'- Yeni Ford Kuga, Türkiye'de Style, Titanium ve ST-line olmak üzere 3 donanım

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, "Yeni Ford Kuga'yı, SUV segmentinde öncü modelimiz olarak konumluyoruz." dedi.

Ford'un Yeni Ford Kuga için düzenlediği basın lansmanında konuşan Yücetürk, geçen yıl paylaştıkları 'Bir Başka' stratejisiyle güçlendirdikleri ürün portföylerini yenilemeye devam ettiklerini söyledi.

Yücetürk, yeni Kuga'da SUV segmentinde önemli bir yere sahip olan 1,5 litre dizel motor ve otomatik şanzıman seçeneğiyle daha geniş bir müşteri kitlesine hitap ettiklerini kaydetti.

Yeni Ford Kuga'yı, SUV segmentinde öncü model olarak konumlandıklarını belirten Yücetürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sunduğumuz zengin donanım seçenekleriyle Kuga müşterilerinin de farklı beklentilerini karşılarken segmentte donanım ve teknoloji çıtasını yükseltiyoruz. Yeni Ford Kuga, şık ve cesur tasarımı, ekonomik ve verimli yeni motor ve şanzıman seçenekleri ve ileri teknolojik özellikleri ile rekabette güçlü bir şekilde yerini alıyor ve segmentin önemli oyuncularından biri olmaya hazırlanıyor."

Yeni Kuga'nın Valencia ve Louisville'de üretildiğini belirten Yücetürk, "Türkiye'deki hedefimiz yıl sonuna kadar 5 bin araç satmak." şeklinde konuştu.

Yücetürk, Türkiye'de son 10 yılda SUV araç satışının yüzde 3,8'den yüzde 14,2'ye çıktığını belirtti.

Satış rakamlarını 5 katına çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Yücetürk, "Yeni Ford Kuga 100 km'de 4,7 litre yakıt tüketiyor." dedi.









- Yeni Ford Kuga, Türkiye'de 3 donanım seviyesi ile satışa sunuluyor









Yeni Ford Kuga, yeni trapezoid ızgara, LED gündüz farları, yeni sis farları, yeni stop lambaları ve yeni tasarlanmış bagaj kapağına sahip.

Yeni Kuga'da, 1,5 litrelik 120 PS güç ve 300 Nm tork değerine sahip TDCi dizel motor, Türkiye'de ilk kez Powershift otomatik şanzımanla satışa sunuldu.

Kuga'nın iç mekanında daha sade kontrol butonlarına yer verilirken, birçok özellik de SYNC3 sistemiyle birlikte 8 inçlik dokunmatik ekrandan kontrol edilebiliyor.

Ford'un kompakt SUV aracı Yeni Kuga, Gelişmiş Otomatik Park Sistemi, Akıllı Bagaj Kapağı, Gelişmiş Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi, ısıtmalı deri koltuklar ve ısıtmalı direksiyon, Adaptif Hız Kontrol Sistemi gibi özelliklerle sunuluyor.

Yeni Ford Kuga, Türkiye'de Style, Titanium ve ST-line olmak üzere 3 donanım seviyesi ve yeni 1.5 lt TDCi dizel motor seçeneğiyle satışa çıktı.

Yeni Ford Kuga'da ilk kez sunulan Elektronik Park Freni, direksiyona müdahale etmeden sadece bir düğmeyle dikey ve paralel park alanlarına park edilmesini sağlayan Gelişmiş Otomatik Park Sistemi, çarpışma riskini azaltmaya yardımcı olan Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi'nin geliştirilmiş versiyonu, ışığın azaldığı ortamlarda görüşü optimize eden Adaptif Ön Far Sistemi, Akıllı Bagaj Kapağı ve Ecoboost motor seçeneği ile sunulan Ford Akıllı Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi, aracın teknolojik özellikleri arasında yer alıyor.

Yeni trapezoid ızgara ve altında yer alan daha küçük ızgaranın yanlarında LED gündüz farları ve şık görünümlü yeni sis farları yer alan yeni Kuga'ya yeniden tasarlanan stop lambaları ise sportif görünümü tamamlayarak dinamizm katıyor.

Yeni Kuga'da daha sezgisel hale getirilen direksiyon ve klima kumandalarında, artık daha az sayıda ve daha kolay ayırt edilebilen butonlar yer alıyor.

Style donanım seviyesiyle başlayan Yeni Ford Kuga'da birçok teknoloji ve fonksiyonel özellik standart olarak sunulurken, opsiyonel jant seçeneği ve aksesuarlar ile aracın kişiselleştirilmesine de imkan veriliyor.

Kuga ST-Line donanım seviyesi ise sportif görünüm ve spor süspansiyonu ile öne çıkıyor.

Yeni 1,5 lt hacminde, turbo beslemeli Duratorq TDCi dizel motorun ilk kez sunulduğu Yeni Ford Kuga, hem manuel hem de Powershift otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.

Yeni 120 PS 1,5 lt TDCi motor, manuel şanzıman kombinasyonu önceki 2,0 lt TDCi motorun yerini alıyor.

Ford, yeni motorda yakıt verimliliğini yaklaşık yüzde 5 geliştirerek aynı gücü üretirken ortalamada 4,4 lt/100 km yakıt tüketimi ve 115 g/km CO2 emisyon değerine varıyor.

1,5 lt TDCi motor 6 ileri PowerShift otomatik şanzıman kombinasyonu ise 120 PS güç ve 300 Nm'lik yüksek performans değerini sunuyor ve 4,8 lt/100 km yakıt tüketimi ve 124g/km CO2 emisyon değerine ulaşıyor.









- Yeni Ford Kuga, 117 bin liradan başlayan anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor









Yeni Kuga'da sunulan tek benzinli versiyon olan 1,5 lt'lik Ecoboost motor, otomatik şanzıman kombinasyonuyla 182 PS ve 240 Nm'lik performans değerlerini sunuyor. Bu versiyonda ayrıca akıllı 4 tekerlekten çekiş özelliği standart olarak bulunuyor.

Yeni Ford Kuga'da ilk kez kullanılmaya başlanan Apple CarPlay ve Android Auto ile 8 inçlik dokunmatik ekrandan, akıllı telefonlarda yer alan birçok uygulamaya da ulaşılabiliyor.

Yeni Kuga'da Ultrasonik sensörleri kullanarak çalışan Gelişmiş Otomatik Park Sistemi, sürücünün direksiyona dokunmadan sadece gaz ve fren pedalı kontrolüyle dikey ve paralel boşluklara park edebilmesini sağlıyor.

Park yerinden çıkarken gerçekleşebilecek kazaları önlemek için geliştirilen Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ise her iki taraftan gelebilecek araçlara karşı sürücüyü uyarıyor. 40 metre mesafeye kadarki hareketli araçları algılayabilen radar sistemi, park yerinden çıkarken kör noktalardan dolayı oluşan kazaları da önlemiş oluyor.

Yeni Kuga'nın önemli güvenlik önlemlerinden biri de şehir içinde aracın önüne çıkabilecek araçlara karşı hızlı şekilde devreye giren Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi. Bir önceki nesil Kuga'da 30 km/s altındaki hızlarda çalışan sistem, Yeni Kuga'da 50 km/s ve altındaki hızlarda aktif şekilde çalışıyor.

Radar sistemleri, aracın önünde seyir halinde olan araç ile aradaki mesafeyi kontrol ediyor ve gerekli durumda fren pedalına sürücü tarafından herhangi bir basınç uygulanmaması halinde motor torkunu otomatik olarak keserek fren pedalına basınç uyguluyor ve aracı durdurarak olası çarpışma riskinin ya da şiddetinin azaltılmasına destek oluyor.

Yeni Kuga'da Adaptif Hız Kontrol Sistemi ise öndeki radar sensörler ile yolu izleyen ve önünde araç algıladığında yavaşlamasını sağlayan gelişmiş hız kontrol sistemi. Sistem ile araç, önünde daha yavaş bir araç tespit ettiğinde önceden belirlenmiş bir mesafeyi korumak için yavaşlarken, yol açık olduğunda da seçilen hıza kadar hızlanıyor.

SUV aracı olan Yeni Ford Kuga'da 1,5 lt Ecoboost motorda sunulan Ford Akıllı 4 Tekerlekten Çekiş Sistemi, her tekerleğe gönderilen torku 20 salisede, yani göz kırpma hareketinden 20 kat daha hızlı şekilde ayarlayarak, özellikle kaygan zemin şartlarında sürüşü ve çekişi optimize ediyor.

Yeni Ford Kuga, 117 bin liradan başlayan anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor.