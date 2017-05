03.05.2017 11:03:39

Yeni dönem Rotaract başkanları göreve hazır

Temmuz ayında görevi başlayacak olan Rotary 2440. Bölge Federasyonu'na bağlı Rotaract Kulüplerinin başkanları, Bornova'da gerçekleştirilen 'Başkanlar Eğitim Seminerinde' bir araya geldiler. Seminerde 2017-2018 döneminde yapılacak çalışmalara son şekli verildi. Bornova Ege Sağlık Anemon Otel'de düzenlenen Seminere, Federasyona bağlı 8 ilde faaliyet gösteren 42 Rotaract Kulübünün yeni dönem Başkanları ve Bölge Görevlileri katıldı.Seminerle ilgili değerlendirme yapan 2440. Bölge Federasyonu yeni dönem Bölge Rotaract Temsilcisi Mehmet Şimşek, 1 Temmuz 2017'de göreve gelecek Rotaract Kulüplerinin başkanları ile projelere son şeklini verdiklerini söyledi. Bölge Rotaract Temsilcisi Mehmet Şimşek, "Yeni dönemde görev alacak arkadaşlarımız çok güzel projeler hazırlamışlar. Burada yaptığımız toplantılarda her proje üzerinde titiz değerlendirmeler yaptık. 2440. Bölge Rotaract Kulüplerinde görev alan yaklaşık 700 Rotaract arkadaşımız ile verimli bir çalışma dönemi geçireceğiz. Biz yeni döneme hazırız" mesajı verdi.Yeni dönemde 42 Rotaract Kulübünün ortak çalışacağı 'Sağlık Birliği' oluşturma kararı aldıklarını da söyleyen Mehmet Şimşek, özellikle gençlerin sağlıklarının korunmasını hedeflediklerini belirtti. Bu alanda yapacakları çalışmalarda, 'bilinçlendir, teşhis et, kontrol et' ilkeleri ile hareket edeceklerini ifade eden Şimşek, "Toplumların en kıymetli hazinesi olan biz gençlerin sağlığın korunması önemlidir" diye konuştu.Rotary 2440. Bölge Federasyonu yeni dönem Başkanı Lütfi Demir, "Karşılık beklemeden topluma hizmet anlayışını benimseyen bu genç ve yürekli insanlara teşekkür ediyorum. Onların bu çabası her türlü takdire değer görüyorum. Yeni dönemde genç arkadaşlarımızı bu enerjisi ile çok güzel projeler yapacağız" dedi.