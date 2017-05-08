09.05.2017 00:02:52

Yeni Cenevre müzakereleri 16 Mayıs'ta

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura'nın, Suriyeli tarafları 16 Mayıs'ta Cenevre'de toplayacağı bildirildi

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, yeni müzakereler için Suriyeli tarafları 16 Mayıs'ta Cenevre'de toplayacağı kaydedildi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Mistura, Suriyeli tarafları karşılıklı müzakereler için İsviçre'nin Cenevre kentinde yeniden toplayacak.

Açıklamada, Mistura'nın davet edilen taraflarla BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde çözüm için yoğun müzakereler gerçekleştireceği belirtildi.

Mistura'nın, özellikle kadınların politik sürece katılımının artması için ısrarcı olduğu belirtilen açıklamada, "Müzakereler için hazırlıklar sürerken Mistura geçen hafta Astana'da varılan anlaşmanın şiddetin azalması için önemli katkı sağlamasını ve bu durumun Cenevre'deki siyasi müzakerelere olumlu yansımasını umut ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Mistura'nın BM Güvenlik Konseyini konu hakkında bu ay içinde bilgilendireceği de belirtildi.

Toplantıya davet edilen taraflar ya da müzakerelerin ne kadar süreceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.