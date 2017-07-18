18.07.2017 14:13:41

Yeni bir ülke kuruldu!

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna'nın ardıl devleti olarak görülen, Malorossiya (Küçük Rusya) adlı yeni bir ülke kurulduğunu açıkladı.

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Aleksandr Zaharçenko, üç yıldır devam eden Ukrayna krizini çözmek amacıyla kurdukları yeni, bağımsız ülke Malorossiya'ya üç yıllık bir süreçte geçiş yapmayı planladıklarını belirtti.

UKRAYNA, KENDİSİNİ BATIK DEVLET OLARAK GÖSTERİYOR

Donetsk'teki tartışmalarda ''Ukrayna'nın kendisini batık devlet olarak gösterdiği'' sonucuna varıldığını kaydeden Zaharçenko, uluslararası topluma yeni ülke önerisini destekleme çağrısında bulundu.

Donetsk lideri, "Bölgelerdeki halklar tarafından desteklenmeliyiz. Uluslararası toplumun bu fikri desteklemesi halinde çözüm mümkün olacaktır" dedi.

TİMOFEYEV: BAŞKENT DONETSK OLACAK

Donetsk Halk Cumhuriyeti Gelir Bakanı Aleksandr Timofeyev, yeni ülkenin kuruluşuna ilişkin anayasa akdini okudu.

Timofeyev, "Eski Ukrayna'nın temsilcileri olarak, Ukrayna'nın ardıl devleti olan Malorossiya'nın kurulduğunu ilan ediyoruz. Yeni ülkenin adı Malorossiya olacak, zira Ukrayna adı artık itibarını yitirdi. Donetsk, Malorossiya'nın başkenti olacak" ifadelerini kullandı.

RUSYA-BELARUS BİRLİK DEVLETİ'NE KATILMAYI AMAÇLAYACAĞIZ

Malorossiya anayasasının devletin tarafsızlık statüsünü ve Rusya ile ilişkiler geliştirme politikasını vurgulayacağını kaydeden Timofeyev, yeni ülkenin Rusya-Belarus Birlik Devleti'ne katılmayı hedefleyeceğinin ve aynı zamanda da egemenliğini koruyacağının altını çizdi.