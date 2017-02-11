11.02.2017 16:18:42

Yeni bir seyahat yasağı çıkarmayı düşünüyor

Temyiz mahkemesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 müslüman ülkeyi kapsayan seyahat yasağını iptal etmesinin ardından, Trump, seyahat yasağıyla ilgili

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Temyiz mahkemesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 müslüman ülkeyi kapsayan seyahat yasağını iptal etmesinin ardından, Trump, seyahat yasağıyla ilgili yeni önlemler getirmeyi düşünüyor.Trump, yeni güvenlik önlemleri alacaklarını ve alınacak kararların önümüzdeki günlerde yayınlanabileceğini bildirdi. Trump, "Pazartesi günü yeni bir emir vermek dahil birçok alternatifimiz var" dedi.(Muhammed Mollaoğlu / İHA)