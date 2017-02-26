26.02.2017 23:46:14

'Yeni bir döneme geçtik'

Mersin İdmanyurdu Kulübü Başkanı Karak:'Bir yönetim kapandı ve yeni bir döneme geçtik. İlk önce futbolcuların geçmişten bugüne kadar olan mağduriyetlerini gidermek istiyoruz'- 'Geçmiş dönemlerin tek yaptığı şey çalmak. Futbolcunun hakkını, kulübün hakkını bütün her şeyi çalmak oldu. O yüzden bu kadar mağduruz'

TFF 1. Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu'nun yeni kulüp başkanı Mahmut Karak, 'Bir yönetim kapandı ve yeni bir döneme geçtik. İlk önce futbolcuların geçmişten bugüne kadar olan mağduriyetlerini gidermek istiyoruz.' dedi.

Kulübün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Karak, bir otelde Mersin İdmanyurdu futbolcuları, teknik ekip ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Karak, burada yaptığı konuşmada, göreve getirilmesinden dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Öncelikli hedeflerinin yaklaşık 5 yıldan beri futbolcuların süregelen mağduriyetini gidermek olduğunu ifade eden Karak, oyuncuların hakkını vereceklerini ve ligde kalmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Mersin İdmanyurdu'nun yeni bir döneme girdiğini aktaran Karak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bir yoldur. Bazıları bırakır, bazıları başaramayacağını tahmin eder. Benim defterimde, kitabımda böyle bir şey yok. Baş koyduğum yolda sonuna kadar gitmek isterim. Buranın evladıyım. Başarabileceğim yolda da hiç usanmadan çalışırız. Bir dönem kapandı. Bizimle devam ediyor artık. Yeni yönetim ve yeni anlayışla atacağımız bütün adımlar artık bu yönetimin sorumluluğundadır. Şu an yapacaklarımız var. Biz, Ali Tekin'in devamı değiliz. Bir yönetim kapandı ve yeni bir döneme geçtik.'

Mersin İdmanyurdu'nun bir sevda olduğunu kaydeden Mahmut Karak, 'Saygı duyulacak bir şey vardır. O da Mersin İdmanyurdu'dur, futbolculardır, yöneticilerdir. Önce taraftar gelmez. Taraftar her zaman her yerde 12'nci adamdır. Önce kendi takımınızın futbolcularına, teknik ekibine, yöneticisine saygı göstermeniz lazım ki aynı şeyi karşılıklı alasınız.' ifadelerini kullandı.





- "Bir an önce tesisleşmeyi halletmek istiyoruz"





Kulüp için projeler hazırladıklarını dile getiren Karak, şöyle konuştu:

"Bir an önce tesisleşmeyi halletmek istiyoruz. Kendi tesisimize geçmek istiyoruz. Önceden atılan bir adım vardı. Bu yönetimle birlikte hız verilecek. Herkes bunları görecek. Geçmiş dönemlerin tek yaptığı şey çalmak. Futbolcunun hakkını, kulübün hakkını bütün her şeyi çalmak oldu. O yüzden bu kadar mağduruz. Eğer kulübü düşünür çalmazsanız, ayakta tutmayı çalışır, futbolculara ödemeleri yaparsanız bunu başarırsınız. Niyetiniz farklıysa ne kulüp ne de futbolcular ayakta durur. Şu an bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var."

Karak, konuşmasının ardından futbolcularla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.