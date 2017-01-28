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Yeminli Mali Müşavirler Odası'ndan iş verenlere torba yasası uyarısı
29.01.2017 12:27:01

Yeminli Mali Müşavirler Odası'ndan iş verenlere torba yasası uyarısı

Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Kaya, torba yasa kanunu ile iş verenlere SSK prim ertelemesi ve bazı vergilerde kolaylık gibi nefes aldıracak düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Kaya, torba yasa kanunu ile iş verenlere SSK prim ertelemesi ve bazı vergilerde kolaylık gibi nefes aldıracak düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Oda Başkanı Ali İhsan Kaya, 27.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6770 sayılı yasa ile işverenlere nefes aldıracak SSK, prim ertelemesi, bazı vergilerin ertelenmesi gibi kolaylıklar getirildiğini söyledi. Getirilen kolaylıklar hakkında da bilgi veren Kaya, SSK primi ertelemeleri ile ilgili "İşverene SSK primini 9 ay erteleme imkanı getirildi. Buna göre Özel Sektör iş yerlerinde 2016/Aralık ile 2017/Ocak ve Şubat aylarına ait SSK primlerinin Torba yasada belirtilen kısmının tahsilatı 2017/Ekim, Kasım ve Aralık aylarına öteleniyor. Buna göre, 2016/Aralık primi 2017/Ekim ayında,2017/Ocak primi 2017/Kasım ayında,2017/Şubat primi 2017/Aralık ayında ödenebilecek. Bu öteleme tüm iş yerleri için değil, torba yasada belirtilen asgari ücret desteğinden yararlanan iş yerleri için geçerli olacak. Ötelenecek prim tutarı ise o aya ait prim tahakkukunun tamamı değil, belirlenen formüle göre bulunacak tutardır. Formül ise şu şekilde belirlenmiştir. Asgari Ücret Desteğine Esas Prim Gün Sayısı 30 olan bir işçi için,30 x 60 TL = 1.800.-TL. X yüzde 34,5 = 621 TL. Ötelenecek SGK Prim Tutarı olarak hesaplanmaktadır. SSK. Primi erteleme uygulaması asgari ücret desteğinden yararlanan iş yerleri için geçerli olacaktır. Prim erteleme imkanından yararlanmak için SGK ya herhangi bir başvuruda bulunmak gerekmemektedir. SGK, erteleme kapsamına giren prim tutarını kendisi hesaplayacak ve banka ödeme sistemine yansıtacaktır. Ertelenen prim tutarı SGK tahakkuk fişinde görünmeyecek, bankada ödeme esnasında görülecektir. Sistem, ertelenen prim tutarını düştükten sonra kalan tutarı tahsil edecektir. 2016/Aralık ayı primi 31 Ocak 2017 tarihine kadar ödenecek olup, ödeme esnasında tahakkuk fişindeki tutarla bankada ödenen tutarın karşılaştırılması ve aradaki farkın ertelenen tutar olarak kayda alınması gerekmektedir. Ertelenen tutar, 2017/Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yine otomatik olarak SGK tarafından banka ödeme sistemine eklenecektir. SGK'nın gerekli düzenlemeleri yapması beklenmektedir" dedi

Yapılandırmada 4 ay erteleme

Kaya, borç yapılandırma ile ilgili gerçekleştirilen erteleme hakkında da bilgi vererek, "6736 sayılı Kanun kapsamında borcunu yapılandırdığı halde ilk taksit ödemesini yapamamış olan borçlular, söz konusu ödemeyi 2017/Mayıs ayı sonuna kadar yapmaları şartıyla yapılandırmadan yararlanabileceklerdir. Ayrıca söz konusu Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 2017/Ocak ayı itibariyle ödenecek taksitleri dörder ay ertelemeli olarak ödenecektir. Örneğin 2017/Şubat sonunda ödenmesi gereken taksit, 2017/Haziran sonunda ödenecektir. 6736 sayılı Kanun kapsamında peşin ödeme tercihinde bulunduğu halde süresinde ödeme yapamayanlar, 30.04.2017 tarihine kadar yazılı başvuruda bulunmak şartıyla taksitli ödeme seçeneğine geçebileceklerdir" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret desteği

Kaya, asgari ücret desteğinin de süreceğini anlatarak, "Torba Kanunun 21. maddesi 2016 yılında uygulanan günlük 3.33 TL.(Aylık yaklaşık 100 TL.) Asgari ücret desteği 2017 yılı sonuna kadar uzatılıyor. Ancak bu desteğin hangi brüt ücrete kadar ve kaç lira olarak verileceği Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacaktır" diye konuştu.

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