09.05.2017 12:51:59

Yemin eden güvenlik korucuları göreve başladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 123 güvenlik korucusu, düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 123 güvenlik korucusu, düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı.Yenişehir Mahallesi'ndeki Kapalı Spor Salonunda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İlçe Jandarma Komutanı Hayri Yazıcı yaptığı konuşmada güvenlik korucularının iki hafta eğitim aldıklarını belirterek, "İçeceğiniz bu ant vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup terörle mücadele kapsamında görev yapacağımız bu toprakları beraber müdafaa edeceğimizin göstergesidir" diye konuştu.Yemin töreninin ardından güvenlik korucuları adına konuşan güvenlik korucusu Halil Kırvar, ettikleri yeminin onur ve bir ömür omuzlarında taşıyacakları bir sorumluluk olacağını ifade ederek şöyle konuştu:"Çağdaş ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü iç ve dış tehdidine karşı savunmasında vatan için gerekirse canımızı seve seve feda edeceğimize hiç kimsenin şüphesi olmasın."Tören, konuşmaların ardından folklor ekibinin gösterisiyle devam etti. Folklor gösterisinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan köpeklerin gerçekleştirdiği gösteriler büyük beğeni topladı.Yaklaşık bir saat süren törene İlçe Kaymakamı Metin Demirel, Belediye Başkan Vekili Hamdi Hatipoğlu, Alay Komutanı Albay Behiç Kunaç, Jandarma Komutanları, daire müdürleri ile korucu aileleri katıldı.