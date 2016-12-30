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Yemenli 160 hasta Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı
31.12.2016 02:01:15

Yemenli 160 hasta Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı

Türkiye ile Yemen arasındaki mutabakat kapsamında 160 Yemenli hasta ile 54 refakatçisi tedavi olmak için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne geldi. Hastalar arasında 3 yaşındaki Jana Mohammed isimli kız bebeğin refakatçisinin kucağında taşınırken bez bebeğini bir an bile olsun yanından ayırmaması ise herkesi duygulandırdı.

Türkiye ile Yemen arasındaki mutabakat kapsamında 160 Yemenli hasta ile 54 refakatçisi tedavi olmak için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne geldi. Hastalar arasında 3 yaşındaki Jana Mohammed isimli kız bebeğin refakatçisinin kucağında taşınırken bez bebeğini bir an bile olsun yanından ayırmaması ise herkesi duygulandırdı.

Kiralanan özel bir uçakla Aden'den, Kütahya Zafer Havalimanı'na gelen Yemenli hastalar burada Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile Yemen Ankara Büyükelçisi Abdullah El Saaidi tarafından karşılandı. 160 Yemenli hasta ile 54 refakatçisi ardından 112 Acil Servis ve UMKE ambulansları ve otobüslerle kara yoluyla tedavilerinin yapılacağı Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirildiler. Yemenli hastalar için hastane çalışanları da seferber oldu. Hastalar rahatsızlıklarına göre hastane görevlileri tarafından önceden belirlenen servislere yerleştirildiler. Bir çoğunun otobüsle geldiği Yemenli hastaların 50'ye yakını ise ambulanslar ile getirildikleri hastaneye sedye ile taşındılar.

Minik kız şaşkın gözlerle kameraları izledi

Hastalar arasından en çok dikkat çeken isim ise midesinden daha önce ameliyat olduğu belirtilen ancak sağlığına kavuşamayan 3 yaşındaki Jana Mohammed isimli kız bebek oldu. Refakatçisi YaQob Almashwali'nin kucağında Genel Cerrahi Servisi'ne taşınan minik çocuğun bez bebeğinin yanından ayırmaması ve uyandığında da yatağında bebeği ile oynaması herkesi duygulandırdı. Basın mensuplarının yoğun ilgisi ile karşılaşan minik kızın şaşkın gözlerle kameralara bakması ise görenleri gülümsetti.

"Türkiye'ye ve Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz"

Minik Jana Mohammed refakatçisi YaQob Almashwali, tercüman aracılığı ile basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak küçük kızın hastalığı hakkında bilgiler verdi. YaQob Almashwali, "1 sene önce midesinden ameliyat ettirdik. Ama şikayetleri hep devam etti bu yüzden bir daha ameliyat olması lazım. Türkiye'ye ve Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Dünyada nerede mazlum varsa, kafasını kaldırdığı zaman Türkiye'yi görüyor"

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Uluslar arası İlişkiler ve Acil Hizmetler Daire Başkanı Dr. Muhammed Bayram, Yemenli hastaların Türkiye'ye gelmeleri ve tedavi süreçleri ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, dünyada nerede mazlum varsa, kafasını kaldırdığı zaman Türkiye'yi ve bir Türk'ü gördüğünü ifade etti. Dr. Bayram, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya mazlumlarının sesi olduğu ve hepsine yardım elini uzattığına her zaman şahit oluyoruz. Yine o operasyonlarımızdan birisinde Yemen'den getirdiğimiz hastaları Afyonkarahisar Devlet Hastanesine yerleştirme kararı aldık. Geçtiğimiz yıllarda gerekleştirilen operasyonda Gazzeli hastaların tedavilerinde gösterilen başarı ve hastaların üstün memnuniyeti bizi yine Afyonkarahisar Devlet Hastanesini tercih etmemize neden oldu. Sağ olsunlar hem yönetim hem hekim arkadaşlar ısrarlar burayı tercih etmemizi istedi. Buradaki hekimlerimizin yeterli olduğunu belirtince, bir önceki tecrübelerimizden dolayı buraya getirdik" dedi.

"Zaten çektikleri zulüm onlara yetiyor"

Hastaların Kur'an-ı Kerim, seccade gibi bir çok ihtiyaçlarının da karşılanacağını kaydeden Dr. Bayram açıklamalarına şöyle devam etti:

"2 gündür Dış İlişkiler Genel Müdürümüz, Uluslar Arası İlişkiler Genel Müdürümüz burada. Hastanedeki arkadaşlarımızla birlikte hazırlık yaptılar. Hastaları beklediler. Hastalar için kıyafetinden tutun, seccadesine, Kur'an-ı Kerim'ine kadar, tespihinden, temizlik malzemelerine kadar her türlü ihtiyaçları hazırlandı. Sıcak yemeklerimiz hazır, şu anda hastaneye getirilen hasta ve yakınlarına yemek dağıtımı yapılıyor. Amacımız gelen hastaları rahat ettirmek. Zaten çektikleri zulüm onlara yetiyor. Onları birazcık olsun rahatını sağlamak istiyoruz. İnşallah şifa ile taburcu edip, memleketlerine huzur içerisinde göndermek istiyoruz.

Arkadaşlarımız bu gece gelen hastaların ilk tetkiklerini gerçekleştirecek. Burada tedavileri imkanı olmayan hastalarımız diğer illerdeki en iyi hastanelere sevk edilecek."

Yemenli hastaların hastaneye yerleştirilmeleri gece geç saatlere kadar devam etti.
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