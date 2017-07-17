17.07.2017 13:06:49

Yemen, Suudi Arabistan'a saldırdı

Yemen'den Suudi Arabistan'ın sınır kenti Cazan'a düzenlenen roket saldırısı sonucunda bir kişi öldü.

Yemen'in Cazan kenti Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın sınır kenti Cazan'ın Hares bölgesi sivil yerleşim alanına düzenlenen roket saldırısı sonucu kentte ikamet eden bir Yemen vatandaşının öldüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu yerleşim alanında hasar meydana geldiği ve bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yaparak Eylül 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyonlar düzenliyor.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine katyuşa, scud ve diğer füzelerle sık sık saldırıyor. Söz konusu saldırıların çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenmesine rağmen, sınır kentleri Necran ve Cazan'a yönelik katyuşa saldırılarında zaman zaman mal ve can kayıpları yaşanıyor.