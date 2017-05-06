07.05.2017 10:37:09
Yemen ordusu, El Cevf bölgesinde önemli bir ilerleme kaydetti. Husiler, Sarawah bölgesinde şiddetli saldırılarını sürdürürken, Yemen ordusu da Akaba dağlarına doğru ilerliyor. Ordunun ilerleyişi, askerlerin El Majd dağlarındaki milis güçleri kuşatmasının ardından gerçekleşti. Öte yandan, Arap koalisyonunun desteğini alan ordu, Husilerle yaşanan çatışmanın ardından Omari kampının kontrolünü sağladı.
Yemen ordusu ilerliyor
Yemen ordusu, ülkenin El Cevf bölgesinde bulunan Akaba dağlarına doğru ilerliyor.Yemen ordusu, ülkenin El Cevf bölgesinde bulunan Akaba dağlarına doğru ilerliyor.
Yemen ordusu, El Cevf bölgesinde önemli bir ilerleme kaydetti. Husiler, Sarawah bölgesinde şiddetli saldırılarını sürdürürken, Yemen ordusu da Akaba dağlarına doğru ilerliyor. Ordunun ilerleyişi, askerlerin El Majd dağlarındaki milis güçleri kuşatmasının ardından gerçekleşti. Öte yandan, Arap koalisyonunun desteğini alan ordu, Husilerle yaşanan çatışmanın ardından Omari kampının kontrolünü sağladı.