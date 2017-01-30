30.01.2017 22:46:10

'Yemen operasyonunu Obama planladı, Trump emretti'

ABD Savunma Bakanlığı, Yemen'de ABD'nin yürüttüğü El Kaide operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu...

ABD Savunma Bakanlığı, Yemen'de 1 ABD'li askerin öldüğü, 3 askerin yaralandığı, aralarında çocukların da olduğu sivil kayıplara neden olan El Kaide operasyonunun Barack Obama yönetimi tarafından planlandığını, emri ise yeni başkan Donald Trump'ın verdiğini açıkladı.

Ajanslarda yer alan habere göre; Pentagon sözcülerinden Albay Jeff Davis, hafta sonu Yemen'in Al Bayda vilayetinde bir ABD'li askerin öldüğü, 3 askerin yaralandığı El Kaide'ye yönelik operasyonda sivil kayıplarla ilgili iddialar üzerine gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Operasyon sırasında ABD askerlerini taşıyan 'MV 22 Osprey' tipi çift rotorlu helikopterin sert iniş yaptığını dile getiren Davis, iniş sırasında 3 ABD askerinin yaralandığını söyledi.

Davis, operasyonun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) birliklerine destek amaçlı yapıldığını, çoğu kadın 14 militanın öldürüldüğünü belirterek, aylar öncesinden planlanan operasyondan Barack Obama yönetiminin haberdar olduğunu, operasyon emrinin Başkan Donald Trump tarafından verildiği bilgisini paylaştı.

Operasyonda sivil kayıplarına yönelik soruya ise Davis, çocukların da operasyon sırasında öldürüldüğü haberlerini gördüğünü, iddiaların araştırıldığı yanıtını verdi.

Yerel basın ve ABD medyası, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 30'un üzerinde sivilin operasyonda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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