SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Yemen: İngiltere'nin yüzyıllık savaşı
28.01.2017 18:11:37

Yemen: İngiltere'nin yüzyıllık savaşı

İngiltere, Yemen’i zayıf ve parçalanmış bir halde bırakmak üzere ülkedeki yüzyıllık savaşını sürdürmeye devam ediyor.

TİMETURK I HABER MERKEZİ

Melahat KEMAL

İngiltere, Yemen'i zayıf ve parçalanmış bir halde bırakmak ve ayrıca Suudi Arabistan'ın ülkedeki hakimiyetini kalıcı hale getirmek üzere savaşı sürekli halde tutmaya devam ediyor.

Yemen'deki Suudi Arabistan işgalini destekleyen İngiltere bu ülkeye silah sağlamaya, askerlerine eğitim vermeye ve hava saldırılarının hedefi bulmasına yardımcı oluyor.

1960'LAR VE YEMEN'DE TAHT SAVAŞLARI

Bugün Yemen'de olup bitenler bu şekilde. Ancak bugün yaşananlar 1960'lı yıllarda olanlar ile benzerlik gösteriyor.

1962 yılında Yemen kralı Ahmed'in ölümünün ardından Albay Abdullah Selal liderliğindeki Arap milli ordusu yönetimi ele geçirdi ve cumhuriyet ilan etti.

Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail ve İngiltere tarafından desteklenen kraliyetçiler bir direniş hareketi başlatarak kontrolü ele geçirmeye çalışırken Mısır'daki Nasır yönetimi Yemen'e asker göndererek, yeni ilan edilmiş cumhuriyet idaresine destek verdi.

KİRLİ SAVAŞ

Başlangıçta İngiltere'nin rolü, savaşa katılan Ürdün'e destek vermek ve ikmal sağlamaktı.

O günlerde, aynı bugün olduğu gibi İngiltere füzeleri ile yüklü savaş uçakları Yemen'i bombalarken İngiliz askeri danışmanlar, Yemen'deki müttefik askerlere üst düzey eğitim veriyordu.

İngiltere'nin verdiği bu destek 1963 yılının Mart ayında bir üst seviyeye çıktı. İngilizler, Körfez'deki müttefikleri vasıtasıyla kraliyet destekçilerine gizlice silah göndermeye başladı.

1963 Nisan ayında İngiltere'nin Wiltshire limanından gelen milyonlarca paund değerindeki hafif silah ve 50 bin tüfek Yemen'deki kraliyet yanlısı isyancılara dağıtıldı.

Aynı zaman zarfında İngiltere Dışişleri Bakanı Alec Douglas Home, MI6 direktörü Dick White ve Özel Kuvvetler kurucusu David Stirling'in aldığı ortak kararla, doğrudan isyancılarla birlikte çatışmak üzere bir İngiliz taburu Yemen'e gönderildi.

İNGİLTERE'NİN AMACI: ZAYIF BİR HÜKÜMET

İngiliz yöneticiler, detekledikleri isyancıların kazanma şansının olmadığını biliyordu. Ancak mesele bu değildi.

İngiltere Başbakanı Harold Macmillan, Yemen'de asilere verdikleri desteğin aslında ülkede karışıklık çıkarmak amaçlı olduğunu gizlemiyordu.

Macmillan ABD Başkan John Kennedy ile yaptığı görüşmede “Kraliyet yanlıları Yemen'de büyük ihtimalle kazanamayacak ancak Yemen hükümetinin önümüzdeki birkaç yıl iç sorunları ile uğraşması bizim için hiç de kötü olmaz” diyor ve ekliyordu “Yemen'deki zayıf hükümet, bela çıkartmayacak”.

HAVA SALDIRILARI İTTİFAKI

1964 yılında İngiltere'de İşçi Partisi iktidara gelmiş ancak Yemen siyaseti aynı kalmıştı. Aslında Yemen'e düzenlenen hava saldırıları bu yeni iktidar zamanında başlamıştı.

Aynı dönemde Airwork Services isimili İngiliz şirketi, Suudi pilotların ve piyadelerinin eğitilmesi için 26 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Mart 1967 tarihli bir dışişleri bakanlığı belgesine göre İngiliz pilotları, Yemen'e doğrudan hava saldırıları düzenlemeye başladı.

1930'LU YILLAR: İNGİLTERE'NİN SUUDİ ARABİSTAN DESTEĞİ

Bu, Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı düzenlediği saldırılarda İngiltere'nin verdiği ilk destek değildi.

1934 yılında Suudiler, Yemen'in tarihi kenti Asir'i işgal ve ilhak etti ve Yemen'i bir anlaşma yapmaya iterek 20 yıl bu bölgedeki haklarından vazgeçmeye zorladı. Ancak bu topraklar asla Yemen'e dönmeyip günümüze kadar Suudi Arabistan'ın idaresi altında kaldı.

Bu yıllarda bölgedeki gerçek ve etkin güç İngiltere idi. Bölgesel çatışmaları yön veren bu ülke, Asir Suudiler tarafından işgal edilince “tarafsız” olduğunu belirtmişti.

Çatışmalar sonlanında İngiltere, Asir'in Suudi Arabistan'ın toprağı olduğunu açıklamış ve 1934 yılında yapılan anlaşma ile de durum Suudiler lehine sonlandırılmıştı.

Yapılan anlaşma ile Yemen lideri Yihia, Yemen'in en büyük liman şehri olan Aden'de 40 yıl sürecek İngiliz hakimiyetini kabul etmek zorunda bırakıldı.

Günümüzde üçüncüsünün yaşandığı söylenebilecek savaşta Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD barış içinde yaşayan ve birleşik Yemen'i tüm bölgedeki menfaatlerine tehdit olarak görüyor.

İngiltere, işte bu yüzden 80 yıldan fazla bir zamandır “parçalı ve zayıf Yemen”i ayakta tutmaya çalışıyor.

 



    YORUM YAZ

YORUMLAR

Barcelona'da yeni otel açmak yasaklandı
Barcelona'da yeni otel açmak yasaklandı
Barcelona Belediyesi, şehir merkezinde yeni bir otel veya konaklama yeri açılmasını yasaklayan bir karar aldı.
28.01.2017 17:53:48
İsrail'in naaşını alıkoyduğu Filistinli defnedildi
İsrail'in naaşını alıkoyduğu Filistinli defnedildi
İsrail askerleri tarafından geçen yıl öldürülen Filistinli genç kız Hudur'un cenazesi, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde toprağa verildi.
28.01.2017 17:43:26
Eğirdir 'buz' tuttu
Eğirdir 'buz' tuttu
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde etkili olan soğuk hava ve rüzgar nedeniyle Eğirdir Gölü kıyısındaki ağaçlar ile işletmelere ait eşyalar buz tuttu.
28.01.2017 16:06:35
Fitch'in kararı ne anlama geliyor?
Fitch'in kararı ne anlama geliyor?
Fitch'in, piyasa beklentileri doğrultusunda Türkiye'nin notunu 'yatırım yapılabilir' seviyesinin altına çekmesini değerlendiren analistler, not indiriminin etkisinin kısa süreli olabileceğini ifade etti.
28.01.2017 15:39:04
CHP'li Türkmen'den 'haberleşme giderleri' açıklaması
CHP'li Türkmen'den 'haberleşme giderleri' açıklaması
CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen: 'Divan üyesi olarak, benden önce alınmış bir karar ile divan üyelerine verilen hakkı ben de kullandım' dedi.
28.01.2017 15:35:46
'Abla' operasyonunda 36 tutuklama
'Abla' operasyonunda 36 tutuklama
Operasyon kapsamında tutuklanan M.D. isimli şüphelinin 15 Temmuz şehitleri için 'Benim için hiç önemli değiller, ölürlerse ölsünler üzüntü duymuyorum' diye yazdığı öne sürüldü.
28.01.2017 15:10:12
Soylu: Nerede olurlarsa olsunlar onları bulup...
Soylu: Nerede olurlarsa olsunlar onları bulup...
Soylu, 'Bu kış da evlatlarımız mağara mağara 'neredesiniz' diye bağırarak o teröristleri her noktada arıyorlar. Nerede olurlarsa olsunlar onları bulup cezalarını vereceğiz.' dedi
28.01.2017 15:03:09
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye, El Bab'dan neden çekiliyor?
Türkiye, El Bab'dan neden çekiliyor?
15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı yerin bilgisini darbecilere Efkan Ala mı verdi?
15 Temmuz'da Erdoğan'ın kaldığı yerin bilgisini darbecilere Efkan Ala mı verdi?
Hakan Albayrak, Saadet Partisi lideriyle yaptığı görüşmeye tepki gösterenlere sert çıktı
Hakan Albayrak, Saadet Partisi lideriyle yaptığı görüşmeye tepki gösterenlere sert çıktı
Trump'dan ABD ordusuna emir!
Trump'dan ABD ordusuna emir!
'ABD’nin güvenli bölgesi PYD’yle olmasın da...'
'ABD’nin güvenli bölgesi PYD’yle olmasın da...'
Fitch de Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Fitch de Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Suudi Arabistan'dan Suriyeli milletvekillerine Esed teklifi
Suudi Arabistan'dan Suriyeli milletvekillerine Esed teklifi
Merkez Bankası'ndan kur açıklaması
Merkez Bankası'ndan kur açıklaması
Türkiye'nin kredi notu düşürüldü
Türkiye'nin kredi notu düşürüldü
HDP'li Hüda Kaya ve Beştaş gözaltına alındı!
HDP'li Hüda Kaya ve Beştaş gözaltına alındı!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları