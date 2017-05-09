10.05.2017 00:10:23

Yemen'den İİT'ye Husilerin 'terör örgütü' listesine alınması çağrısı

-Yemen İnsan Hakları Bakanı Yardımcısı Fedail, İİT'den, Husileri 'terör örgütü' listesine almasını istedi

Yemen İnsan Hakları Bakan Yardımcısı Macid Fedail, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT), Husileri "terör örgütü" listesine alması çağrısında bulundu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Fedail, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen 11. İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu dönem toplantısına katıldı.

Yemen'in, Husiler ile devrik lider Ali Abullah Salih'in temsil ettiği yeni bir terör çeşidiyle mücadele ettiğini ve bunun terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'den aşağı kalır bir tarafının olmadığını ifade eden Fedail, Husilerin "terör örgütü" listesine alınması, İran'ın Yemen ve diğer Arap ülkelerindeki apaçık müdahalesinin ve terör gruplarını desteklemesinin kınanması çağrısında bulundu.

Fedail, Husiler ile Salih yanlılarının saldırılarında yaklaşık 38 bin sivilin yaşamını yitirdiğine, sivillere ait 528'den fazla evi hedef alan bombalı saldırılar düzenlendiğine ve 16 bin 804 sivilin alıkonulduğuna ya da kaçırıldığına dikkati çekti.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere birçok bölgede kontrolü elinde bulunduruyor. Husiler ve onlara destek veren Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun destek verdiği meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, çeşitli kentlerde devam ediyor.

