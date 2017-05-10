10.05.2017 20:23:00

Yemen'deki olaylar

Başkent Sana ve Taiz'de yönetim yanlısı güçler ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 7 militan öldürüldü, 1 militan esir alındı

Yemen'in başkenti Sana ve Taiz'de yönetim yanlısı güçler ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 7 militanın öldürüldüğü, 1 militanın esir alındığı bildirildi.

Hükümet yanlısı Halk Direniş Güçleri'nin (HDG) başkent Sana'daki Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Nehem ilçesindeki Hureyb Nehem bölgesinde orduya ait mevzilere saldırı düzenleyen Husilerin geri püskürtüldüğü ve askerler ile militanlar arasında çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğü belirtildi.

Bu arada, Taiz Askeri Komutanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada da Taiz'in güneyindeki El-Misrah ilçesine bağlı El-Akrud bölgesinde askerler ile çatışan 3 Husi militanının öldürüldüğü, 1 militanın esir alındığı kaydedildi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan ve Eylül 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyon düzenliyor.