08.05.2017 17:21:31

Yemen'deki olaylar

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Hacce kentindeki Midi limanı yakınlarında deniz mayınları bulduklarını açıkladı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'in batısındaki Hacce kentindeki Midi limanı yakınlarında deniz mayınları bulduklarını bildirdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyondan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan gemilerinin deniz mayınları arama çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.

Aramalar sonucu bulunan el yapımı mayınların, Yemen sahillerine darbeci milisler (Husiler) tarafından döküldüğünün anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu mayınların, uluslararası ve ticari taşımacılık trafiği ile Yemen'e giden yardım gemileri için tehlikeli olduğu uyarısında bulunuldu.

Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih güçlerinin, geçen ay Kızıldeniz'de Yemen'e ait Zekar Adası yakınında birkaç yere deniz mayını döktüğü bildirilmişti.

Husiler ile Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



