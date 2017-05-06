07.05.2017 00:45:12

Yemen'deki olaylar

Yemen Başbakanı Bin Dağr:- 'Yarım çözümler barışı sağlamaktan ziyade önce Yemen halkı sonra da uluslararası toplum için feci sonuçlar doğurur'

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, "yarım çözümler"le barışın sağlanamayacağını belirtti.

Yemen Haber Ajansı SABA'ya göre, Rusya'nın Riyad Büyükelçisi Sergei Kozlov'u kabul eden Bin Dağr, "Yarım çözümler barışı sağlamaktan ziyade önce Yemen halkı sonra da uluslararası toplum için feci sonuçlar doğurur." ifadesini kullandı.

Meşru hükümetin barışı sağlamak istediğine dikkati çeken Bin Dağr, ancak bunun için siyasi çözümün referans kaynaklarına bağlı kalınması ve darbeci tarafın başkent Sana'dan çekilme ve silahları teslim etme gibi savaşı bitirme niyetinde olduğunu gösteren adımlar atması şartının yerine getirilmesi gerektiğine değindi.

Bin Dağr, Yemen'de siyasi çözümün referanslarının herkes tarafından bilindiğini, bunların uluslararası konsensüse haiz olduğunu ve "ister siyasi çözüm aracılığıyla, isterse askeri açıdan" Husileri buna uymaya zorlamak gerektiğini kaydetti.