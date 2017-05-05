06.05.2017 00:06:25

Yemen'deki olaylar

Yemen hükümeti, Husileri, Bakanlar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Sadi'nin oğlunu kaçırmakla suçladı

Yemen hükümeti, Husileri, Bakanlar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ebulfadl es-Sadi'nin oğlunu kaçırmakla suçladı.

Yemen Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, Husiler ile devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarından oluşan silahlı grupların, Bakanlar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı'nın oğlu Muhammed es-Sadi'nin başkent Sana'daki evine baskın gerçekleştirerek arama yaptığı ve eşyaları yağmaladığı öne sürüldü.

Açıklamada, Sadi'nin söz konusu grup tarafından kaçırıldığı iddia edildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği kaynaklarına dayandırdığı haberde, Muhammed Sadi'nin güvenliğinden Husiler ile Salih yanlılarının sorumlu olduğu belirtilerek, kaçırılması için hiçbir gerekçe olmadığı ve bir an önce serbest bırakılması gerektiği vurgulandı.