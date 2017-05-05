05.05.2017 22:15:23

Yemen'deki olaylar

Yemen Dışişleri Bakanı Mihlafi:- 'Taraflar arasında barış anlaşması imzalanması amacıyla yeniden Kuveyt'e dönmeyi umuyoruz'

Yemen Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi, Husiler ile barış anlaşması yapmak için yeniden Kuveyt'e dönmeyi umduklarını söyledi.

Kuveyt Haber Ajansı KUNA'ya göre, Mihlafi, hükümetin, ülkede hızlı bir şekilde barışın tesis edilmesi için müzakere etmekten yana olduğunu vurguladı.

Husilerin uluslararası barış çabalarına karşı çıkmasını kınayan Mihlafi, verdikleri kayıplar ve uluslararası baskıların, Husileri barış çabalarına karşılık vermeye sevk etmesi temennisinde bulundu.

"Taraflar arasında barış anlaşması imzalanması amacıyla yeniden Kuveyt'e dönmeyi umuyoruz." diyen Mihlafi, hükümetin olumlu tavrının, Husiler tarafından hiçbir karşılık görmediğini kaydetti.

Mihlafi, "Darbeci Husilerin" savaşa devam etme isteğinden üzüntü duyduğunu ifade etti.

Geçen yıl Kuveyt'te meşru hükümet ile Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları arasında ABD gözetiminde gerçekleşen görüşmeler 90 gün sürmüş ancak bir sonuç alınamamıştı.