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Yemen'deki olaylar
01.03.2017 13:44:18

Yemen'deki olaylar

Cevf'te çıkan çatışmalarda ordu ve HDG birliklerinden aralarında bir albayın da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti- Çatışmalarda, Husiler ve Salih yanlılarından da onlarca kişi öldü

Yemen'in kuzeyindeki Cevf kentinde hükümet güçleri ile Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları arasında çıkan çatışmalarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cevf'teki ordu ve hükümet yanlısı Halk Direniş Güçleri'nin (HDG) sözcüsü Abdullah el-Eşref, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan sınırında yer alan kentin farklı cephelerinde şiddetli çatışmalar yaşandığını belirtti.

Eşref, "Çatışmalarda ordu ve HDG birliklerinden aralarında Albay Muhammed Ahmed el-Şekani'nin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybederken, Husiler ile Salih yanlılarından da onlarca kişi öldürüldü." dedi.

Uzun süredir siyasi ve güvenlik alanında istikrarsızlığın hakim olduğu Yemen'de yaklaşık iki senedir başta Suudi Arabistan sınırında yer alan bölgeler olmak üzere pek çok kent Husiler ve Salih yanlıları ile uluslararası koalisyon güçlerinin destek verdiği hükümet birlikleri arasındaki yoğun çatışmalara sahne oluyor.


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