26.02.2017 21:37:23

Yemen'deki olaylar

Hükümet güçleri, Taiz'e bağlı Muha ilçesindeki Zehari bölgesini Husiler ve Salih yanlılarından geri aldı

Yemen hükümet güçlerinin, Taiz kentinin Kızıldeniz sınırlarını Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarından geri aldığı bildirildi.

Yerel yetkililerden Muhammed el-Halebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husiler ve Salih yanlısı güçlerin, Taiz kentine bağlı El-Muha ilçesinin kuzeyindeki ez-Zehari bölgesinden el-Hudeyde vilayetindeki Mevşec bölgesine çekildiğini belirtti.

Halebi, hükümet güçlerinin, Muha ilçesindeki Zehari bölgesini ele geçirmekle Taiz vilayetinin Kızıldeniz sınırlarında köntrolü sağladığını dile getirdi.

Taraflar arasındaki çatışmaların Hudeyde kentine yakın el-Fecre ve Bir Salim bölgelerinde şiddetlendiğini aktaran Halebi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri savaş uçaklarının da aynı zamanda Husiler ve Salih yanlılarına ait hedefleri bombaladığını ifade etti.

Konuya ilişkin Husiler ve Salih yanlılarından bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun destek verdiği meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar bazı kentlerde devam ediyor.