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Bakan Soylu'dan terör örgütüne: Bahara varamayacaksınız
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24.12.2016 23:42:41
Yemen'deki olaylar
Yemen'deki olaylar
Yemen'deki olaylar
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NUREDDİN YILDIZ HOCADAN AÇIKLAMA
Balıkesir'de 5 HDP'li tutuklandı
HDP İl Başkan Yardımcısı Kasap, Bandırma İlçe Başkanı Bora, Burhaniye İlçe Başkanı Altan, Ayvalık İlçe Başkan Yardımcısı Işık, Bandırma İlçe Başkan Yardımcısı Yöyler tutuklandı.
24.12.2016 23:23:13
İhvan'dan BMGK'nın Filistin kararına ilişkin açıklama
Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) kararın, İsrail'in uygulamalarını kınama fırsatı vereceği değerlendirmesinde bulundu
24.12.2016 23:21:02
Ayvalık açıklarında batan tekne sonrası 5 kişi tutuklandı
Balıkesir'in Ayvalık açıklarında, 20 Aralık'ta kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu 4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü olayla ilgili organizatör oldukları iddia edilen 5 kişi tutuklandı.
24.12.2016 22:39:40
Kore'deki skandal yeni krizler doğurabilir
Güney Kore Devlet Başkanı Park'ın, yakın arkadaşı Choi'nin karıştığı yolsuzluk skandalı nedeniyle parlamento tarafından görevinden azledilmesi, yol açtığı siyasi belirsizlik nedeniyle bölgede endişelere yol açtı.
24.12.2016 22:02:36
TBMM birinci maddeyi görüşüyor
TBMM Anayasa değişikliği teklifinin 1. maddesinin görüşmelerine geçildi.
24.12.2016 21:00:12
Mardin'de yola tuzaklanmış patlayıcı imha edildi
Dargeçit ilçesinde yola tuzaklanmış 60 kilogram patlayıcı madde, kontrollü şekilde imha edildi.
24.12.2016 20:57:32
Husiler, esir aldığı Mısırlıları serbest bıraktı
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in başkenti Sana'da Husiler tarafından alıkonulan 49 Mısırlının serbest bırakıldığını duyurdu.
24.12.2016 19:45:55
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TİMETÜRK
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GÜNDEM ÖZETİ / 25 Aralık 2016
Bakan Soylu'dan terör örgütüne: Bahara varamayacaksın
İçişleri Bakanı Soylu'dan terör örgütüne: 'Bahara var
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan:
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Karda kaymak isterken bacağına inşaat demiri saplandı
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