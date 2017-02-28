28.02.2017 11:54:41

Yemen'deki Aden Petrol Rafinerisi

Ülkede iç savaşın başlamasıyla birlikte faaliyetlerine ara veren Aden Petrol Rafinerisi yeniden üretime başladı

Yemen'de iç savaşın başlamasıyla birlikte faaliyetlerine ara veren Aden Petrol Rafinerisinin yeniden üretime başladığı bildirildi.

Aden Petrol Rafinerisi Şirketi Müdürü Muhammed el-Bekri, Yemen resmi haber ajansı SABA'ya yaptığı açıklamada, elektrik ve bakım ekibi başta olmak üzere ilgililerin, gerekli bakımı yapmasının ardından üretim ve damıtma biriminin yeniden çalışmaya başladığını ifade etti.

Rafinerideki üretimin, meydana gelen elektrik arızası nedeniyle durdurulduğuna işaret eden Bekri, yaklaşık yarım milyon varile ulaşan el-Mesile yataklarındaki ham petrolün ikinci bölümünün rafine işlemine başlanacağını belirtti.

Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile Başbakan Ahmed Dagr'ın başta mali sorunlar ve ham petrolün sağlanması gibi rafinerinin karşılaştığı sorunların giderilmesi kapsamında çaba sarf ettiği vurgulandı.

Yemen hükümeti, ülkede yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 16 aydır durdurulan Mesile yataklarından petrol üretimi ve ihracatının geçen ağustos ayında yeniden başladığını duyurmuştu.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başta başkent Sana olmak üzere birçok bölgede kontrolü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.