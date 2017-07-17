17.07.2017 08:55:09

Yemen'de yılın ilk 6 ayında 5 gazeteci öldürüldü

Engel Tanımayan Kadın Gazeteciler Örgütü, 2017 yılının ilk 6 ayına ilişkin raporunu açıkladı. Buna göre yılın ilk yarısında Yemen'de 5 gazetecinin hayatını kaybetti, 5'inin yaralandı, 38'inin yargılandı, 24'ünün gözaltına alındı, 9'una saldırı düzenlendi, 7'sine de işkence yapıldı.

Gazetecilerin evleri ile medya kuruluşlarına 5 baskının düzenlendiği, 4 yağma vakasının meydana geldiği ve 3 kez öldürme girişiminde bulunulduğu aktarılan raporda, bir kişiye idam cezası verildiği, bazı basın mensuplarının işlerinden atıldığı ve tehdit edildiği kaydedildi.

Raporda, 2014'ten Haziran 2017'e kadar basın özgürlüğüne yönelik 825 ihlalin yaşandığı, 26 gazetecinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih'i destekleyen güçlerin en çok ihlal gerçekleştirenler arasında gösterildiği raporda, meşru hükümet güçleri, El-Kaide terör örgütü, Halk Direniş Güçleri'ne (HDG) bağlı Ebul Abbas Örgütü ile belirsiz tarafların ihlal gerçekleştiren kesimlerden olduğu ifade edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.