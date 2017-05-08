08.05.2017 18:50:20

Yemen'de yeni Aden Valisi Suudi Arabistan'a geri döndü

Yemen'de yeni Aden Valisi Abdulaziz el-Muflahi, görev yerine vardıktan 2 gün sonra Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geri döndü.

Valilik kaynakları, "Muflahi bugün Riyad'a geri döndü." açıklamasında bulundu ancak konuyla ilgili detaylı bilgi vermedi.

Muflahi'nin Aden'e geldikten 2 gün sonra Riyad'a geri dönmesinin bölge sakinlerinde şaşkınlığa neden olduğu belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Huseyin Arap ile hükümet ve askeri yetkililer tarafından karşılanan Muflahi, Aden'de yaşanan zorlukların üstesinden gelebilmek, kentin ekonomik, kültürel ve siyasi rolünü yeniden aktif hale getirebilmek için vatandaşlara yöneticileriyle el ele verme çağrısında bulunmuştu.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, 27 Nisan'da Muflahi'yi yeni Aden valisi olarak tayin etmiş, eski vali Aydarus ez-Zebidi'yi ise büyükelçi olarak atamıştı.