28.07.2017 21:06:06

Yemen'de şiddetli olaylar!

Yemen'in Taiz kentinde Ordu güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 5 asker hayatını kaybetti, çok sayıda Husi öldürüldü.

Yemen'in Taiz ilinde Husiler ile meşru yönetime bağlı ordu güçleri arasında çıkan çatışmada 5 askerin yaşamını yitirdiği, çok sayıda Husi'nin öldürüldüğü bildirildi.

Ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, meşru yönetime bağlı güçler, Taiz'in güneyindeki stratejik öneme sahip Salihin Dağı'na operasyon düzenledi. Operasyon sırasında 5 asker hayatını kaybederken, çok sayıda Husi militanın öldürüldüğü belirtildi.

Sabah saatlerde başlayan operasyonda hükümet güçlerinin dağın bazı bölgelerini ele geçirdiği ifade edildi.

Salihin Dağı, Aden ile Taiz illerini birbirine bağlayan yol üzerinde yer alıyor ve geçiş güvenliği için stratejik önem arz ediyor.