19.07.2017 14:36:46

Yemen'de kolera 802 can aldı!

Yemen'de 27 Nisan'dan bugüne kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 800'ü aştı.

Dünya Sağlık Örgütü, dün kolera salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını bin 790 olarak açıklamıştı.Kolera salgını nedeniyle son 24 saatte 12 kişi daha kolera nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkenin 21 vilayetinde 27 Nisan'dan bu yana görülen salgında ölenlerin sayısı bin 802'ye çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden konu ile ilgili yazılı açıklama geldi. Açıklamada, bu süre zarfında tespit edilen şüpheli kolera vakasının ise 356 bin 591 olduğu belirtildi.

EN ÇOK ÖLÜMLÜ VAKA HACCE'DE

Salgında en çok ölümlü vaka görülen illerin başında 346 kişinin hayatını kaybettiği Hacce bulunuyor. Ayrıca İbb vilayetinde de 231 ölümlü vakanın bulunduğu belirtildi.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.