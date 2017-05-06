06.05.2017 16:38:24

Yemen'de Islah Partisi binasına saldırı

Nobel Barış Ödülü sahibi insan hakları aktivisti Karman, Aden'deki parti merkezinin ateşe verilmesini 'ülkedeki özgür sesleri susturma çabası' olarak niteledi

Yemenli insan hakları aktivisti Tevekkül Karman, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) Yemen'deki siyasi kolu Islah Partisi'ne ait binanın ateşe verilmesini "ülkedeki özgür sesleri susturma çabası" olarak değerlendirerek saldırıya tepki gösterdi.

Nobel Barış Ödülü sahibi Karman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Islah Partisi'nin Aden'deki merkezine düzenlenen saldırı için "barbar bir terör eylemi" ifadesini kullandı.

Karman saldırının, "ülkedeki özgürlükleri sınırlama, Yemen'in bağımsızlığı ve egemenliği için çağrı yapan özgür sesleri susturma" amacı taşıdığını belirtti.

Islah Partisi Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Adnan el-Adini de sosyal medya paylaşımında, saldırının sadece bir binayı ateşe vermekten ibaret olmadığını, siyasi çalışmaya da zarar verdiğini kaydetti.

Saldırıyla, "partilerin sesinin çıkmadığı, özgürlüğün, barışçıl çalışma imkanının bulunmadığı bir ortam oluşturulmak istendiğini" aktaran Adini, bu tür eylemlerle siyasi çeşitliliğe inananların test edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Islah Partisi'nin Aden'deki merkezinde sabaha karşı çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada büyük hasar meydana geldiği belirtilmişti.

Partinin Lahec kentindeki binası da geçen hafta ateşe verilmişti. Saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmadı.