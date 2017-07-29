29.07.2017 12:25:56

Yemen'de Husilerin Mekke saldırısı kınandı

Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih, Husilerin Mekke yönüne balistik füze atmasını terör eylemi olarak nitelendirdi.

Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih, Yemen resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, Husilerin Mekke yönüne balistik füze atmasına ilişkin, "Darbeciler işledikleri farklı suçlarla, İran'ın finansmanıyla yürüttükleri komployu açık ettiler." dedi.

Söz konusu olayın terör eylemi olduğunu vurgulayan Salih, Yemenlilerin ve koalisyon güçlerinin sergilediği duruşun Husilerin planlarını boşa çıkaracağını savundu.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri komutanlığından dün yapılan açıklamada, "Hac mevsimini başarısız kılmak için Yemen'deki Husiler tarafından kutsal kent Mekke'ye yönelik 'umutsuz' balistik füze saldırısı yapıldı." ifadeleri kullanılmıştı.