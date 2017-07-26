26.07.2017 19:55:01
Yemen'de hava saldırısı: 1 çocuk hayatını kaybetti
Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon hava kuvvetleri Yemen'in Taiz kentinin güneybatısındaki El-Qadaiha bölgesinde evsiz ailenin bulunduğu bir aracı hedef aldı. Saldırı sonucu, Lina Amed adlı bir kız çocuğu hayatını kaybederken annesi Salama Abidu ile ailedeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, El-Hudeyde şehrindeki bir hastaneye kaldırıldı.