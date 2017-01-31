31.01.2017 11:46:36

Yemen'de esir takası

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında yapılan esir takasının ardından her iki taraftan toplamda 112 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Hükümet yanlısı Halk Direniş Güçleri'nin (HDG) El-Cevf ilindeki sözcüsü Abdullah el-Eşref, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, iki taraf arasında varılan ateşkes uyarınca 112 kişinin serbest bırakıldığını belirtti.

AA'nın Türkçe'ye aktardığı mesajda Eşref, "Husilerden 58 kişinin bırakıldığını diğer taraftan da meşru yönetime bağlı 54 askerin salıverildiğini" ifade etti.



Sözcü Eşref, esir takasının ülkenin orta kesimlerinde yer alan El-Beyda iline bağlı Kaniye bölgesinde gerçekleştirildiğini belirtti.



SON ESİR TAKASI

Taraflar arasında son olarak 5 Ocak'ta yapılan esir takasında 7 kişi serbest bırakılmıştı.



YEMEN'DE YAŞANNALAR

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru hükümet yanlısı güçler ile Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih destekçileri arasında çeşitli bölgelerde yoğun çatışmalar devam ediyor.

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