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Yemen'de El-Kaide operasyonu: 40 ölü
29.01.2017 14:32:40

Yemen'de El-Kaide operasyonu: 40 ölü

ABD hava kuvvetlerinin Yemen'in Beyda ilinde düzenlediği saldırıda, aralarında El-Kaide komutanlarının da olduğu 40 kişi öldü.

Yemen'in El-Beyda ilinde ABD'ye ait hava kuvvetlerinin düzenlediği saldırıda aralarında El-Kaide komutanlarının da olduğu 40 kişinin öldüğü bildirildi.

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Amerikan savaş uçaklarının Kayfe'ye düzenlediği hava saldırısının ardından paraşütçü komando birlikleri bölgeye indi.

Askerlerin, El-Kaide komutanlarından Abdurrauf ez-Zeheb'in evine baskın düzenlediği operasyonda, bölgede uzun saatler şiddetli çatışma seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Söz konusu operasyonda, aralarında Zeheb ile kardeşi Sultan'ın yanı sıra El-Kaide komutanlarından Seyfinnems el-Cufi'nin de yer aldığı 6'sı kadın, 3'ü çocuk 40 kişinin öldüğü kaydedildi.

Operasyonun düzenlendiği bölge yakınlarında yerleşim alanlarının olduğu ifade edilirken, Amerikan savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda, El-Kaide militanlarına ait olduğu söylenen bir okul ile cezaevinin de hedef alındığı belirtildi.

Bölge sakinleri, Amerikan savaş uçaklarının, El-Beyda ilinin çevresinde yer alan Es-Sevadiye, Radman, Nu'man ve Natı ilçelerini dün geceden bu yana yoğun şekilde bombaladığını kaydetti.



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