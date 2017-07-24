24.07.2017 12:55:13

Yemen'de El-Eyyam gazetesi iki yıl sonra yeniden yayında

Yemen'in önde gelen günlük gazetelerinden El-Eyyam, yaklaşık iki yıl aranın ardından yeniden yayın hayatına başladı.

Yemen'in önde gelen günlük gazetelerinden El-Eyyam'ın bugün yayınlanan sayısının ilk sayfasındaki haberde, hükümet karşıtı Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih yanlılarının, gazetenin merkezinin bulunduğu Aden kentine girişine işaret edildi.

Yayınlarının, 2015 Mart'ında patlak veren "haksız ve acımasız savaş" nedeniyle durduğu ifade edildi.

Gazetenin ve alt yapısının maruz kaldığı hasara dikkati çekilen haberde, onlarca yıl içerisinde inşa edilen yayınların ve arşivin, Husi militanlar tarafından zarar gördüğü belirtildi.

Eyyam'ın, yolsuzluk ve Aden'de kötüye giden hizmetlere ilişkin dosyalar hazırlayacağı aktarılarak, gazetenin herkese aynı mesafede durduğu vurgulandı.

İngiliz işgali sırasında ülkenin güneyindeki Aden kentinde 1958 tarihinde kurulan Eyyam gazetesi, eski yönetime bağlı güvenlik güçleri tarafından 2009'dan itibaren 5 sene kapatılmıştı. Gazetenin 2014 yılında başlayan yayını, 2015'de yeniden durdurulmuştu.

Husilerin, Yemen'in büyük kentlerini ele geçirmesinin ardından Husiler ile Salih yanlılarına yakınlığıyla bilinenler dışında bağımsız ve hükümete bağlı tüm gazetelerin yayınları durdurulmuş, bazıları Husilerin adına yayın yapmaya başlamıştı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ile Salih yanlıları 2015'de girdiği Aden'den aynı yıl içinde çıkarılmıştı. Husiler halihazırda başkent Sana olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini kontrolünde tutuyor.