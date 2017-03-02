03.03.2017 01:24:39

Yemen'de cezaevlerinde şiddet mağduru 72 kişinin öldüğü iddiası

BM İnsani İşleri Koordinasyon Ofisi önünde basın açıklaması yapan Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Derneği üyeleri, hükümet karşıtı Husilere ait hapishanelerde uygulanan şiddet nedeniyle 72 kişinin yaşamını yitirdiğini iddia etti

Yemen'de hükümet karşıtı Husilere ait olduğu belirtilen hapishanelerde maruz kaldığı şiddet nedeniyle 72 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Yemen'in resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, "Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Derneği" tarafından ülkenin başkenti Sana'daki Birleşmiş Milletler İnsani İşleri Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) önünde gösteri düzenlendi.

Gösteride, UNOCHA'ya hitaben okunan mektupta, "Husilerin hapishanelerinde gördüğü işkence sonucu 72 tutsağın hayatını kaybettiği" belirtildi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen Rothwell O'Brien'den, sayıları 3 bini aşan yakınlarının serbest bırakılması için Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih yanlısı güçlere baskı yapılması istenen mektupta, tutsakların Husilerin hapishanelerinde "uzuvlarının kesilmesi" gibi ağır şiddet eylemlerine maruz kaldığı veya kurşuna dizilerek infaz edildiği kaydedildi.



Mektupta, tutsakların zor koşullar altında yaşadığı ve bazıların müzmin hastalıklara yakalandığına dikkat çekilerek, bazı esirlerin ise kaybolduğu ve durumlarına ilişkin bir bilginin bulunmadığına işaret edildi.

Suudi Arabistan sınırı yakınındaki bölgeler başta olmak üzere Yemen'in pek çok ilinde uzun süredir hükümet birlikleri ile hükümet karşıtı Husiler ve Salih yanlısı gruplar arasındaki çatışmalar yaşanıyor.