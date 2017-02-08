08.02.2017 15:48:13

'Yemen, ABD'nin kara operasyonlarına izin vermeyecek'

ABD ordusunun Yemen'de gerçekleştirdiği tartışmalı operasyonun ardından, Yemen'in ABD'nin kara operasyonlarına izin vermeyeceği ileri sürülüyor.

Sputnik'in New York Times'tan aktardığı haberine göre, ABD'li yetkililer, kadın ve çocukların ölümünün ardından Yemenlilerin güçlü itirazları olduğunu belirtti. Gazetede, saldırıda ölen Yemenli çocukların fotoğraflarının Yemen'de infial yarattığı hatırlatıldı.

İHA SALDIRILARI DAHİL EDİLMEYECEK

Habere göre yetkililer, operasyonları durdurma kararının İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırılarını ve Yemenlilere bilgi sağlayan istihbarat çalışmalarını yürüten askeri personeli kapsamadığını söyledi.

Yerel basın ve ABD medyası, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 30'un üzerinde sivilin operasyonda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD'li askerlerin ölümü ve yaralanmasının ardından eleştiri oklarının yöneldiği Beyaz Saray, operasyonun başarılı olduğunu söylemişti.

OPERASYON 'OBAMA YETERİNCE CESUR OLMADIĞI İÇİN' YAPILMIŞ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, operasyon kararını, kendisine eski Başkan Barack Obama'nın teröre karşı yeterince cesur olmadığının söylenmesinin ardından onayladığı ileri sürüldü.

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