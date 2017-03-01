01.03.2017 16:43:38

Yelkencilerden tarihi madalya

Yelken Milli Takımı, İspanya'daki 7. Endülüs Olimpik Hafta Yarışları'nda birer altın ve bronz madalya kazandı

Yelken Milli Takımı, 7. Endülüs Olimpik Hafta Yarışları'nda RS:X sınıfında tarihindeki ilk uluslararası madalyayı elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Cadiz kentinde 24-28 Şubat'ta düzenlenen Endülüs Olimpik Hafta Yarışmaları'nda milliler, birer altın ve bronz madalya kazandı.

Turnuvada erkekler finn kategorisinde Alican Kaynar altın, kadınlar RS:X sınıfında ise Dilara Uralp bronz madalya kazanmayı başardı.

Dilara'nın kazandığı bronz, Türk yelkeninin uluslararası yarışmalarda RS:X sınıfındaki ilk madalyası oldu.



